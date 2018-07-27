Воспоминания о войне

27 Июль 15:15 2018-07-27T15:23:38+03:00

Приближаются знаменательные даты - День Болховского района, День города Болхова и 75 лет освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков

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ГОДЫ ВОЙНЫ

В годы войны Болховскую землю це­ной жизни самоотверженно защищали советские воины, было пролито мно­го крови. Непрерывные бои в районе Болхова шли с 1941-го по 1943 годы. Самые жестокие сражения проходили на Кривцовской высоте, здесь ежесуточно погибало больше красноармейцев, чем при штурме Берлина.

Оккупация Болхова длилась около по­лутора лет. Разрушения были катастро­фические, враг взорвал и уничтожил до­ма, предприятия и социально значимые объекты.

После победы начался длительный период восстановления, в котором уча­ствовали все, кто мог внести свой вклад в налаживание мирной жизни.

В Болховском районе еще остались свидетели тех тяжелых для страны лет. Некоторые из них поделились воспо­минаниями о войне и послевоенном времени.

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ЛЕТЧИК

В Болхове живет прославленный лет­чик Николай Егорович Ефремов. Он родился в деревне Кривцово. Родители работали в колхозе, но Николай решил, что у него будет другая судьба. Будучи подростком, он уехал в Москву учиться на электрика. Спустя некоторое вре­мя увидел объявление о наборе в Бори­соглебскую авиационную школу. В то время стать летчиком было пределом мечтаний многих ребят. Николай Его­рочив поехал поступать, поселился в общежитии.

- Парней было очень много, все хотели выучиться на летчиков, но, несмотря на серьезный конкурсный отбор, меня взяли, - вспоминает Николай Егорович.

ВОЙНА ЗАСТАЛА КУРСАНТОМ

Война застала Николая курсантом. В то время всех учащихся отправили в Сибирь заканчивать обучение, путь на фронт был строго-настрого заказан, такие кадры надо было беречь.

- Я попал на войну в начале 1944 года, мы сопровождали штурмовики Ил-2, летали на одноместных «лавочниках» Ла-5 и Ла-9. Но и сами вступали в бои с немецкими летчиками. Наши истре­бители были надежные, в бою не подво­дили, машины были отменные, - продол­жает Николай Его­рович.

Он не раз получал награды за мужество, отвагу стойкость и верность присяге.

Николай Егорович Ефремов в молодости.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

В бою получил ранение, был в го­спитале. С этим мо­ментом связано вос­поминание о встрече на фронте с сестрой Леной. Елена тоже служила на фронте, работала на аэро­дроме.

- Я написал ей письмо, рассказал, где я нахожусь, и она смогла приехать. Это было маленькое чудо. Лена пообеща­ла, что приедет и на следующий день, но руководство не отпустило. Тем не менее произошла такая удивительная встреча, - поделился воспоминаниями Николай Егорович.

У Ефремова было шесть братьев и се­стер, некоторые уходили на фронт, неко­торые трудились в тылу, но после войны все остались живы, что можно считать еще одним чудом.

ПОБЕДА

После объявления Победы, ликова­ния и торжества советских войск встал вопрос о дальнейшей судьбе. Николай Егорович остался служить и прослужил до 1954 года. Затем вернулся в Болхов­ский район и устроился на работу в водо­канал, потом продолжил трудовой путь на новом заводе, и ныне известном как БЗПП.

У Николая Егоровича 7 внуков и уже 13 правнуков. Говоря о них, он особенно радуется. Ведь семья - главная опора и поддержка. Не забывают о ветеране и на заводе. Каждый праздник он получает от руководства поздравления и подарки. Также он постоянно получает пригла­шения на различные мероприятия, о нем написано множество материалов в разных изданиях.

СУДЬБА РЕБЕНКА ВОЙНЫ

Житель Болховского района Влади­мир Николаевич Кузьмин пережил не­простые годы войны совсем маленьким ребенком. До недавнего времени об этих людях со сломленной судьбой вспоми­нали нечасто. О детях войны заговорили несколько лет назад. Но говорить об этом, конечно, необходимо.

Владимир Николаевич родился в 1938 году в Ленинграде. Когда началась война, ему было всего три года. Его мать пошла служить в противовоздушную оборону, старший брат и отец ушли на фронт, где и погибли в 1942-м. В следующем году умерла сестра, мать контузило. По­ка мама служила, маленький Владимир оставался в детском саду.

Влади­мир Николаевич Кузьмин пережил не­простые годы войны

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Вспоминать о тех годах ему до сих пор тяжело. После контузии матери их эва­куировали на Алтай. В 1944 году Ле­нинград освободили, и мать Владимира написала письмо Сталину с просьбой вернуться. Просьбу одобрили, и уже не­большая семья вернулась в разрушенную квартиру. Жить здесь уже было невоз­можно, на время им дали небольшую комнатку.

- Тогда сестра матери пригласила нас жить в Болхов, так мы здесь и остались, - вспоминает Владимир Николаевич.

ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ

Кузьмин устроился работать на завод БЗПП, проработал электросварщиком, заслужил 6-й разряд. Два раза уезжал поднимать целину в 1956-м и 1958 годах. Здесь он женился, у него две дочери и внучка.

О трудолюбии Владимира Николае­вича можно судить по одному просто­му факту - он сам не заметил, что пора выходить на пенсию. Ему об этом со­общили, когда стаж по горячей сетке перевалил за 50 лет. Владимир Нико­лаевич и сам удивился, что уже имеет такой стаж. Он имеет множество на­град - «Победитель социалистических соревнований», «Ударник пятилетки», «Ветеран труда». Медали ему присыла­ли из ныне Санкт-Петербурга, помнят о нем как о блокаднике.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

- Дорогие земляки! Сер­дечно поздравляю вас с праздниками! Наш район имеет богатейшую исто­рию, о которой мы обязаны всегда помнить. Особенно о тех ее страницах, на которых кровью написа­ны военные годы. Мы - по­томки - обязаны помнить о павших, о героях, которые ценой своей жизни защи­тили наш прекрасный край. Мы должны помнить о ве­теранах, об их подвигах и, конечно, о тех, кто ковал победу в тылу. Тяжелые ис­пытания пришлось пройти детям войны, пусть эти люди пережили военное лихолетье в детском воз­расте, но на их плечи легли труды по восстановлению заводов и предприятий, по налаживанию мирного бы­та. Об этом мы тоже не должны забывать.

Ведь без памяти тех лет, которую необходимо пере­давать из поколения в по­коление, невозможно даль­нейшее движение вперед, невозможно строить бу­дущее и развиваться.

Я вас еще раз искренне по­здравляю, пусть небо над головой будет мирным, пусть впереди будут толь­ко светлые, радостные дни, трудовые успехи и семейное благополучие.

Низкий поклон павшим воинам! Низкий поклон на­шим ветеранам! Всем тем, благодаря кому мы сегодня имеем возможность жить и работать, получать до­стойный урожай на нашей прекрасной земле, тру­диться, растить детей и внуков.

С наступающими празд­никами, дорогие земляки!

С уважением, Иван Иванович Драп.

ВАЖНО!

Данная публикация появилась при поддержке фермера, председателя «Орел-АККОР» по Болховскому району Ивана Ивановича Драпа.