Воспоминания о войне
ГОДЫ ВОЙНЫ
В годы войны Болховскую землю ценой жизни самоотверженно защищали советские воины, было пролито много крови. Непрерывные бои в районе Болхова шли с 1941-го по 1943 годы. Самые жестокие сражения проходили на Кривцовской высоте, здесь ежесуточно погибало больше красноармейцев, чем при штурме Берлина.
Оккупация Болхова длилась около полутора лет. Разрушения были катастрофические, враг взорвал и уничтожил дома, предприятия и социально значимые объекты.
После победы начался длительный период восстановления, в котором участвовали все, кто мог внести свой вклад в налаживание мирной жизни.
В Болховском районе еще остались свидетели тех тяжелых для страны лет. Некоторые из них поделились воспоминаниями о войне и послевоенном времени.
ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ЛЕТЧИК
В Болхове живет прославленный летчик Николай Егорович Ефремов. Он родился в деревне Кривцово. Родители работали в колхозе, но Николай решил, что у него будет другая судьба. Будучи подростком, он уехал в Москву учиться на электрика. Спустя некоторое время увидел объявление о наборе в Борисоглебскую авиационную школу. В то время стать летчиком было пределом мечтаний многих ребят. Николай Егорочив поехал поступать, поселился в общежитии.
- Парней было очень много, все хотели выучиться на летчиков, но, несмотря на серьезный конкурсный отбор, меня взяли, - вспоминает Николай Егорович.
ВОЙНА ЗАСТАЛА КУРСАНТОМ
Война застала Николая курсантом. В то время всех учащихся отправили в Сибирь заканчивать обучение, путь на фронт был строго-настрого заказан, такие кадры надо было беречь.
- Я попал на войну в начале 1944 года, мы сопровождали штурмовики Ил-2, летали на одноместных «лавочниках» Ла-5 и Ла-9. Но и сами вступали в бои с немецкими летчиками. Наши истребители были надежные, в бою не подводили, машины были отменные, - продолжает Николай Егорович.
Он не раз получал награды за мужество, отвагу стойкость и верность присяге.
Николай Егорович Ефремов в молодости.
УДИВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
В бою получил ранение, был в госпитале. С этим моментом связано воспоминание о встрече на фронте с сестрой Леной. Елена тоже служила на фронте, работала на аэродроме.
- Я написал ей письмо, рассказал, где я нахожусь, и она смогла приехать. Это было маленькое чудо. Лена пообещала, что приедет и на следующий день, но руководство не отпустило. Тем не менее произошла такая удивительная встреча, - поделился воспоминаниями Николай Егорович.
У Ефремова было шесть братьев и сестер, некоторые уходили на фронт, некоторые трудились в тылу, но после войны все остались живы, что можно считать еще одним чудом.
ПОБЕДА
После объявления Победы, ликования и торжества советских войск встал вопрос о дальнейшей судьбе. Николай Егорович остался служить и прослужил до 1954 года. Затем вернулся в Болховский район и устроился на работу в водоканал, потом продолжил трудовой путь на новом заводе, и ныне известном как БЗПП.
У Николая Егоровича 7 внуков и уже 13 правнуков. Говоря о них, он особенно радуется. Ведь семья - главная опора и поддержка. Не забывают о ветеране и на заводе. Каждый праздник он получает от руководства поздравления и подарки. Также он постоянно получает приглашения на различные мероприятия, о нем написано множество материалов в разных изданиях.
СУДЬБА РЕБЕНКА ВОЙНЫ
Житель Болховского района Владимир Николаевич Кузьмин пережил непростые годы войны совсем маленьким ребенком. До недавнего времени об этих людях со сломленной судьбой вспоминали нечасто. О детях войны заговорили несколько лет назад. Но говорить об этом, конечно, необходимо.
Владимир Николаевич родился в 1938 году в Ленинграде. Когда началась война, ему было всего три года. Его мать пошла служить в противовоздушную оборону, старший брат и отец ушли на фронт, где и погибли в 1942-м. В следующем году умерла сестра, мать контузило. Пока мама служила, маленький Владимир оставался в детском саду.
Владимир Николаевич Кузьмин пережил непростые годы войны
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Вспоминать о тех годах ему до сих пор тяжело. После контузии матери их эвакуировали на Алтай. В 1944 году Ленинград освободили, и мать Владимира написала письмо Сталину с просьбой вернуться. Просьбу одобрили, и уже небольшая семья вернулась в разрушенную квартиру. Жить здесь уже было невозможно, на время им дали небольшую комнатку.
- Тогда сестра матери пригласила нас жить в Болхов, так мы здесь и остались, - вспоминает Владимир Николаевич.
ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ
Кузьмин устроился работать на завод БЗПП, проработал электросварщиком, заслужил 6-й разряд. Два раза уезжал поднимать целину в 1956-м и 1958 годах. Здесь он женился, у него две дочери и внучка.
О трудолюбии Владимира Николаевича можно судить по одному простому факту - он сам не заметил, что пора выходить на пенсию. Ему об этом сообщили, когда стаж по горячей сетке перевалил за 50 лет. Владимир Николаевич и сам удивился, что уже имеет такой стаж. Он имеет множество наград - «Победитель социалистических соревнований», «Ударник пятилетки», «Ветеран труда». Медали ему присылали из ныне Санкт-Петербурга, помнят о нем как о блокаднике.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
- Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с праздниками! Наш район имеет богатейшую историю, о которой мы обязаны всегда помнить. Особенно о тех ее страницах, на которых кровью написаны военные годы. Мы - потомки - обязаны помнить о павших, о героях, которые ценой своей жизни защитили наш прекрасный край. Мы должны помнить о ветеранах, об их подвигах и, конечно, о тех, кто ковал победу в тылу. Тяжелые испытания пришлось пройти детям войны, пусть эти люди пережили военное лихолетье в детском возрасте, но на их плечи легли труды по восстановлению заводов и предприятий, по налаживанию мирного быта. Об этом мы тоже не должны забывать.
Ведь без памяти тех лет, которую необходимо передавать из поколения в поколение, невозможно дальнейшее движение вперед, невозможно строить будущее и развиваться.
Я вас еще раз искренне поздравляю, пусть небо над головой будет мирным, пусть впереди будут только светлые, радостные дни, трудовые успехи и семейное благополучие.
Низкий поклон павшим воинам! Низкий поклон нашим ветеранам! Всем тем, благодаря кому мы сегодня имеем возможность жить и работать, получать достойный урожай на нашей прекрасной земле, трудиться, растить детей и внуков.
С наступающими праздниками, дорогие земляки!
С уважением, Иван Иванович Драп.
ВАЖНО!
Данная публикация появилась при поддержке фермера, председателя «Орел-АККОР» по Болховскому району Ивана Ивановича Драпа.
Данная публикация появилась при поддержке фермера, председателя «Орел-АККОР» по Болховскому району Ивана Ивановича Драпа.
Еще больше материалов по теме: «90 лет Болховскому району»