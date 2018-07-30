Болховский район отметил 90-летие

30 Июль 14:00 2018-07-30T14:12:34+03:00

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На минувших выходных состоялись праздничные мероприятия в честь 90-летия Болховского района и 75-летие освобождения от фашистских захватчиков. Этот край по праву считают визитной карточкой всего региона. Главной площадкой для гуляний стал город Болхов. Рано утром там состоялось шествие трудовых коллективов и общественных организаций. В колоннах прошли передовики производства, награжденные государственными орденами и медалями, новаторы, активисты, победители всероссийских и региональных конкурсов.

С праздником жителей и гостей города поздравил врио губернатора Андрей Клычков.

- Город Болхов, основанный как крепость в ХVI веке, имеет богатую историю и неповторимую красоту. Это жемчужина Орловщины, достойная дальнейшего развития. Болховчане по праву гордятся своей малой родиной, ее величием, традициями и современными достижениями, - отметил Андрей Клычков.

Праздник продолжился на различных площадках города. Болховчан ждали концерты, театральные представления, а завершились гуляния салютом.

На территории мемориального комплекса «Кривцовский мемориал» состоялась лития в память об усопших воинах Великой Отечественной Войны.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Ну и конечно, в этот день вспоминали воинов, освободивших Болховскую землю от немецко-фашистских захватчиков. На территории мемориального комплекса «Кривцовский мемориал» состоялась лития в память об усопших воинах Великой Отечественной Войны.

В этот же день имена погибших солдат поминали на территории строящегося скита в селе Березуй.

ЗНАЙ!

Скит Великомученика и Победоносца Георгия близ Кривцовского мемориала - это молитвенная застава, где сестры Троицкого Оптина монастыря будут нести свою "монастырскую вахту", поминая убиенных солдат. В списке 14 тысяч имен.

Скит Великомученика и Победоносца Георгия близ Кривцовского мемориалаФото: Анастасия ВАРДАНЯН