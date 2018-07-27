Тихон Тихонович Шамаев мечтает, чтобы внуки и правнуки жили под мирным небом
О войне Тихон Тихонович говорить не любил. На расспросы детей, а потом и внуков всегда отнекивался.
- Служил как все. Тогда по-другому нельзя было. Мы Родину защищали, а это, братцы, дело святое!
- Дедушка, ну расскажи, как немцев бил. Страшно было?
- Не люблю войну это проклятую. И рассказывать не буду: от каждого слова до сих пор душа наизнанку выворачивается.
Родные не настаивали - берегли отца и деда от лишних стрессов. Ему и без того досталось. Война сделала свое черное дело: два ранения до сих пор дают о себе знать.
НА ФРОНТ ПОШЕЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ
Тихон Тихонович Шамаев - коренной болховчанин. В июле 1925 года он родился в живописном селе Репнино. С самых малых лет работал на земле, учился в местной школе. Еще до начала войны, в 1939-м, вместе с односельчанами уехал на заработки в Грузинскую ССР. 16-летний мальчишка, не разгибая спины, сутки на пролет таскал увесистые камни на шахте.
О войне узнал из газет.
- О себе не думал, в голове крутилась мысль, как там мать с отцом. Ложился спать и молился о близких, - вспоминает Тихон Тихонович.
В то время в Грузии был страшный голод, перебраться на Орловскую землю шансов не было. Вот и решил наш герой скорее отправиться на фронт.
- В августе 1942 года Кутаисский военный комиссариат Грузии по моему настойчивому требованию выдал повестку в ряды Красной армии. По документам я был несовершеннолетним, на деле же к тому времени мне исполнилось 19 лет. В свидетельство о рождении закралась ошибка, - признается Тихон Тихонович. - Сверстники уже вовсю били врага. Тогда я решил стать добровольцем. Из школы ФЗО попал на трехмесячную военную подготовку, там получил первые навыки обращения с оружием. Раньше я, простой сельский парень, его и в руках ни разу не держал. Инструкторы рассказали о правилах ведения боя, после чего я был направлен в 169-й гвардейско-стрелковый полк морским пехотинцем.
Шамаев бил врага под Керчью, Новороссийском, доблестно сражался за Таманский полуостров. Смелый болховчанин дважды был тяжело ранен. В 1942 году мина рванула прямо в окопе. Выжил чудом, но т
травма ноги оказалась серьезной.
БОЛИ НЕ БОЯЛСЯ
- Лечили в госпитале. Конечно, условия были тяжелыми: лекарств и врачей не хватало. Но я как-то быстро пошел на поправку, может? потому что боевой дух не терял. Хотелось скорее взять оружие в руки и защищать женщин и детей. А кто, если не я? - вспоминает Тихон Тихонович.
А вот дети ветерана знают, что за этим оптимистичным рассказом скрывается совсем другая правда. Ранение в ногу было осколочным и причиняет ему боль до сих пор.
- Отец всегда хромал. Но не жаловался, шутил, что это такая память о фронте. Кроме того, нога постоянно доставляла боль. А два года назад и вовсе война в прямом смысле слова напомнила о себе. Спустя более чем 70 лет из места ранения вышел осколок. Отец мучился, но вида не подавал, - рассказала Елена, дочь ветерана.
Тихон Тихонович всегда был понастоящему мужественным человеком. Вот и тогда в госпитале заявил: «Нога как новенькая, верните меня на фронт». И вернули. Прихрамывая, он продолжил бить врага.
Второе ранение было в голову. Врачи руками разводили: мол, не выживет. А если повезет, то протянет всего пару лет. Но этим прогнозам, к счастью, не суждено было сбыться. После ранения в 1944 году бойца комиссовали. С орденом Славы третьей степени он вернулся в родной поселок. Еще одна награда, орден Отечественной войны первой степени, нашла героя только спустя 40 лет после Победы.
И он эти награды действительно заслужил. После войны в поселке Репнино работал Тихон Тихонович не покладая рук: Красную армию нужно было кормить. О себе и своем здоровье тогда думать было некогда. Бригадир в колхозе, он сутки напролет проводил в полях. Не то что техники - элементарного инвентаря не было, так что копать в прямом смысле слова приходилось руками. Цену фронтовому хлебу он знает, как никто другой.
Но главным в жизни фронтовика была и остается его семья. Со своей супругой они душа в душу живут 66 лет. Конечно, были ссоры и недопонимания, но Шамаевы знают секрет: главное - это уважать друг друга. У супругов двое детей, четверо внуков и шесть правнуков. Все они гордятся славным боевым прошлым Тихона Тихоновича.
В свои 93 года ветеран мечтает только об одном: чтобы новые поколения жили под мирным небом. Конечно, годы берут свое и сейчас состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Вот уже год ветеран живет в Орле в доме своей дочери. Переезд из родного села для него стал вынужденной необходимостью. Сегодня ему требуется ежедневный уход.
Но на жизнь он не жалуется.
- Всякое было: и горе, и радость!
А еще он гордится своей страной.
- У России большое будущее. Наш народ ничто не сломит, стойкости и мужества нам не занимать, - говорит ветеран.
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ЗНАЙ!
Благодатная Болховская земля воспитала немало славных сынов и дочерей, мужественных воинов и самоотверженных тружеников. За годы войны 12 000 жителей Болховского района ушли сражаться с врагом. Болховчане сражались на всех фронтах: защищали Смоленск и Сталинград, Мурманск и Севастополь, бились с врагом на Курской дуге и Северном Кавказе, форсировали Днепр и прорывали кольцо ленинградской блокады…
Поистине героическим был труд всех, кто оставался в тылу: женщины, старики, дети пахали и засевали землю, собирали урожай, возводили оборонительные рубежи, ухаживали за ранеными в эвакуационном госпитале, отсылали в действующую армию посылки с теплыми вещами и продуктами. Бессмертными остаются имена болховчан, которые не вернулись с полей сражений, погибли в фашистских застенках, умерли от ран, пропали без вести в годы Великой Отечественной войны. Они - в наших сердцах, в нашей каждодневной жизни, в наших думах о будущем. Запомните, люди: их ВОСЕМЬ тысяч.
За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны многие наши земляки удостоены высоких правительственных наград. Высокого звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны были удостоены десять болховчан, и один - кавалер ордена Славы трех степеней.
Поздравляем
Уважаемый Тихон Тихонович, поздравляем Вас с 93-летием, а также 75-й годовщиной освобождения Орловской земли от немецко-фашистских захватчиков. Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей живет в нашей памяти. И сегодня является примером для всех нас. Помогает добиваться успехов, стремиться к тому, чтобы Россия была сильным, свободным и современным государством.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Семья фермеров Лучкиных и коллектив КФХ «Лучкин».
Семья фермеров Лучкиных и коллектив КФХ «Лучкин».
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