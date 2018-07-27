Тихон Тихонович Шамаев мечтает, чтобы внуки и правнуки жили под мирным небом

27 Июль 15:55 2018-07-27T15:55:45+03:00

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О войне Тихон Тихонович говорить не любил. На расспросы детей, а по­том и внуков всегда отнекивался.

- Служил как все. Тогда по-другому нельзя было. Мы Родину защищали, а это, братцы, дело святое!

- Дедушка, ну расскажи, как немцев бил. Страшно было?

- Не люблю войну это проклятую. И рассказывать не буду: от каждого слова до сих пор душа наизнанку вы­ворачивается.

Родные не настаивали - берегли от­ца и деда от лишних стрессов. Ему и без того досталось. Война сделала свое черное дело: два ранения до сих пор дают о себе знать.

НА ФРОНТ ПОШЕЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

Тихон Тихонович Шамаев - корен­ной болховчанин. В июле 1925 года он родился в живописном селе Реп­нино. С самых малых лет работал на земле, учился в местной школе. Еще до начала войны, в 1939-м, вместе с односельчанами уехал на заработки в Грузинскую ССР. 16-летний маль­чишка, не разгибая спины, сутки на пролет таскал увесистые камни на шахте.

О войне узнал из газет.

- О себе не думал, в голове крутилась мысль, как там мать с отцом. Ложился спать и молился о близких, - вспоми­нает Тихон Тихонович.

В то время в Грузии был страшный голод, перебраться на Орловскую зем­лю шансов не было. Вот и решил наш герой скорее отправиться на фронт.

- В августе 1942 года Кутаисский во­енный комиссариат Грузии по моему настойчивому требованию выдал по­вестку в ряды Красной армии. По до­кументам я был несовершеннолетним, на деле же к тому времени мне испол­нилось 19 лет. В свидетельство о рож­дении закралась ошибка, - признается Тихон Тихонович. - Сверстники уже вовсю били врага. Тогда я решил стать добровольцем. Из школы ФЗО попал на трехмесячную военную подготовку, там получил первые навыки обращения с оружием. Раньше я, простой сельский парень, его и в руках ни разу не держал. Инструкторы рассказали о правилах ве­дения боя, после чего я был направлен в 169-й гвардейско-стрелковый полк морским пехотинцем.

Шамаев бил врага под Керчью, Но­вороссийском, доблестно сражался за Таманский полуостров. Смелый болховчанин дважды был тяжело ра­нен. В 1942 году мина рванула прямо в окопе. Выжил чудом, но т

травма ноги оказалась серьезной.

БОЛИ НЕ БОЯЛСЯ

- Лечили в госпитале. Конечно, условия были тяжелыми: лекарств и врачей не хватало. Но я как-то быстро пошел на поправку, может? потому что боевой дух не терял. Хотелось ско­рее взять оружие в руки и защищать женщин и детей. А кто, если не я? - вспоминает Тихон Тихонович.

А вот дети ветерана знают, что за этим оптимистичным рассказом скрывается совсем другая правда. Ранение в ногу было осколочным и причиняет ему боль до сих пор.

- Отец всегда хромал. Но не жало­вался, шутил, что это такая память о фронте. Кроме того, нога постоянно доставляла боль. А два года назад и вовсе война в прямом смысле слова напомнила о себе. Спустя более чем 70 лет из места ранения вышел оско­лок. Отец мучился, но вида не пода­вал, - рассказала Елена, дочь ветерана.

Тихон Тихонович всегда был понастоящему мужественным челове­ком. Вот и тогда в госпитале заявил: «Нога как новенькая, верните меня на фронт». И вернули. Прихрамывая, он продолжил бить врага.

Второе ранение было в голову. Вра­чи руками разводили: мол, не выжи­вет. А если повезет, то протянет всего пару лет. Но этим прогнозам, к сча­стью, не суждено было сбыться. После ранения в 1944 году бойца комиссова­ли. С орденом Славы третьей степени он вернулся в родной поселок. Еще одна награда, орден Отечественной войны первой степени, нашла героя только спустя 40 лет после Победы.

И он эти награды действительно за­служил. После войны в поселке Реп­нино работал Тихон Тихонович не покладая рук: Красную армию нужно было кормить. О себе и своем здоро­вье тогда думать было некогда. Бри­гадир в колхозе, он сутки напролет проводил в полях. Не то что техники - элементарного инвентаря не было, так что копать в прямом смысле слова приходилось руками. Цену фронтово­му хлебу он знает, как никто другой.

Но главным в жизни фронтовика была и остается его семья. Со сво­ей супругой они душа в душу живут 66 лет. Конечно, были ссоры и недо­понимания, но Шамаевы знают се­крет: главное - это уважать друг друга. У супругов двое детей, четверо внуков и шесть правнуков. Все они гордятся славным боевым прошлым Тихона Тихоновича.

В свои 93 года ветеран мечтает только об одном: чтобы новые поколения жили под мирным небом. Конечно, годы берут свое и сейчас состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Вот уже год ветеран живет в Орле в до­ме своей дочери. Переезд из родного села для него стал вынужденной не­обходимостью. Сегодня ему требуется ежедневный уход.

Но на жизнь он не жалуется.

- Всякое было: и горе, и радость!

А еще он гордится своей страной.

- У России большое будущее. Наш народ ничто не сломит, стойкости и мужества нам не занимать, - говорит ветеран. ­

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ЗНАЙ!

Благодатная Болхов­ская земля воспитала немало славных сынов и дочерей, мужественных воинов и самоотвержен­ных тружеников. За го­ды войны 12 000 жите­лей Болховского района ушли сражаться с вра­гом. Болховчане сража­лись на всех фронтах: защищали Смоленск и Сталинград, Мурманск и Севастополь, бились с врагом на Курской ду­ге и Северном Кавказе, форсировали Днепр и прорывали кольцо ле­нинградской блокады…

Поистине героиче­ским был труд всех, кто оставался в тылу: женщины, старики, дети пахали и засевали зем­лю, собирали урожай, возводили оборонитель­ные рубежи, ухаживали за ранеными в эвакуаци­онном госпитале, отсы­лали в действующую ар­мию посылки с теплыми вещами и продуктами. Бессмертными остают­ся имена болховчан, которые не вернулись с полей сражений, по­гибли в фашистских застенках, умерли от ран, пропали без вести в годы Великой Отече­ственной войны. Они - в наших сердцах, в нашей каждодневной жизни, в наших думах о будущем. Запомните, люди: их ВОСЕМЬ тысяч.

За доблестный труд в годы Великой Отече­ственной войны многие наши земляки удостое­ны высоких правитель­ственных наград. Вы­сокого звания Героя Советского Союза в годы Великой Отече­ственной войны были удостоены десять бол­ховчан, и один - кава­лер ордена Славы трех степеней.

Поздравляем

Уважаемый Тихон Тихонович, по­здравляем Вас с 93-летием, а так­же 75-й годовщиной освобождения Орловской земли от немецко-фа­шистских захватчиков. Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей живет в на­шей памяти. И сегодня является примером для всех нас. Помогает добиваться успехов, стремиться к тому, чтобы Россия была сильным, свободным и современным государ­ством.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Семья фермеров Лучкиных и коллектив КФХ «Лучкин».