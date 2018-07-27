Ребенок в плену фашистов
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Он жил с родителями и младшей сестрой в Московской области, позже семья переехала в Болхов. Когда началась война, отца забрали, а мать с детьми немцы погнали в сторону Брянска.
- Помню, пыль стояла выше моего роста, мы шли несколько дней, я задыхался, было очень тяжело. Потом нас отправили в фашистский лагерь в Германию. Там нам велели раздеться, вроде как для того, чтобы помыться в бане, сказали бросить одежду в общую кучу. Я тогда подумал, как же я потом найду свою одежду, и бросил ее рядом. Потом нас завели в комнату, мы там постояли, и нам велели выходить и одеваться. Позже я узнал, что это была не баня, а газовая камера, которая по какой-то причине не сработала, - вспоминает Анатолий Семенович.
ГОРОШИНА НА ДНЕ БОЧОНКА
Почти все дети, попавшие в лагерь, умерли от голода, кормили только тех, кто работал. Умерла и сестра Анатолия. Мать отправляли работать в шахту. Сначала ей разрешали приходить ночевать, потом всех работников держали в шахте постоянно, там они трудились, там и ночевали. Дети были предоставлены сами себе.
- Мне удавалось тайком сбегать в город, чтобы найти хоть какое-то пропитание. Однажды меня обнаружил патруль. Но я вошел в первый попавшийся дом. Хозяйка-немка, увидев меня, сразу все поняла и указала на бочку. Я в нее прыгнул, на дне была горошина, вкус которой помню до сих пор, это было настоящее блаженство. Солдаты бегали по дому, кричали, а я ел горошину, - продолжает Анатолий Семенович.
ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ
Что стало с той женщиной, Анатолий Семенович не знает. Три года назад он посещал Германию, хотел побывать в том городе, но не пришлось.
В 1945 году, когда стало понятно, что русские войска одержали Победу, охранники лагеря сбежали. Бывшие пленники решили самостоятельно пойти навстречу освободителям, но далеко уйти не удалось.
- Мама собрала на тележку нехитрый скарб: посуду, одеяла. И мы пошли в надежде встретить русских солдат. Но оказалось, что немцы специально повалили деревья на дороги, чтобы наши войска медленнее передвигались. Один завал мы с трудом обошли, на второй сил уже не хватило, и нам пришлось вернуться. Когда мы вышли из леса, увидели, как русский самолет стреляет по немецкой машине. Оказалось, что в машине было топливо и боеприпасы. От взрыва осколки и патроны полетели во все стороны. Нам чудом удалось спастись, мама толкнула меня в какую-то яму, удивительно, но все выжили, - делится воспоминаниями Анатолий Семенович.
ЖИЗНЬ В БОЛХОВЕ
Вернувшись в Болхов, Анатолий Семенович пошел в школу, затем работал киномехаником, отслужил в армии, поступил в училище. Долгое время он занимался преподавательской деятельностью.
Анатолий Семенович увлекается рыбалкой, раньше занимался любительской охотой.
- Я исходил Болховский район вдоль и поперек. Часто бываю на Кривцовском мемориале. Здесь я вспоминаю о войне и думаю, сколько же погибло людей, какой ценой доставалась Победа...
В Болховском районе еще живут свидетели тех страшных событий: Василий Иванович Баев, Мария Даниловна Баранчикова, Николай Егорович Ефремов, Иван Сергеевич Козырев, Сергей Петрович Никишин, Виктор Григорьевич Сапелкин, Вера Сергеевна Свечникова, Иван Петрович Чижиков, Тихон Тихонович Шамаев, Владимир Николаевич Кузьмин и другие.
Здоровья им!
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