Ребенок в плену фашистов

27 Июль 15:40 2018-07-27T15:47:52+03:00

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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Он жил с родителями и младшей сестрой в Московской области, поз­же семья переехала в Болхов. Когда началась война, отца забрали, а мать с детьми немцы погнали в сторону Брянска.

- Помню, пыль стояла выше моего роста, мы шли несколько дней, я за­дыхался, было очень тяжело. Потом нас отправили в фашистский лагерь в Германию. Там нам велели раздеться, вроде как для того, чтобы помыться в бане, сказали бросить одежду в об­щую кучу. Я тогда подумал, как же я потом найду свою одежду, и бросил ее рядом. Потом нас завели в комнату, мы там постояли, и нам велели вы­ходить и одеваться. Позже я узнал, что это была не баня, а газовая каме­ра, которая по какой-то причине не сработала, - вспоминает Анатолий Семенович.

ГОРОШИНА НА ДНЕ БОЧОНКА

Почти все дети, попавшие в лагерь, умерли от голода, кормили только тех, кто работал. Умерла и сестра Ана­толия. Мать отправляли работать в шахту. Сначала ей разрешали прихо­дить ночевать, потом всех работников держали в шахте постоянно, там они трудились, там и ночевали. Дети были предоставлены сами себе.

- Мне удавалось тайком сбегать в город, чтобы найти хоть какое-то про­питание. Однажды меня обнаружил патруль. Но я вошел в первый попав­шийся дом. Хозяйка-немка, увидев меня, сразу все поняла и указала на бочку. Я в нее прыгнул, на дне была горошина, вкус которой помню до сих пор, это было настоящее блаженство. Солдаты бегали по дому, кричали, а я ел горошину, - продолжает Анатолий Семенович.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

Что стало с той женщиной, Анато­лий Семенович не знает. Три года на­зад он посещал Германию, хотел по­бывать в том городе, но не пришлось.

В 1945 году, когда стало понятно, что русские войска одержали Победу, охранники лагеря сбежали. Бывшие пленники решили самостоятельно пойти навстречу освободителям, но далеко уйти не удалось.

- Мама собрала на тележку нехи­трый скарб: посуду, одеяла. И мы пошли в надежде встретить русских солдат. Но оказалось, что немцы спе­циально повалили деревья на дороги, чтобы наши войска медленнее пере­двигались. Один завал мы с трудом обошли, на второй сил уже не хватило, и нам пришлось вернуться. Когда мы вышли из леса, увидели, как русский самолет стреляет по немецкой ма­шине. Оказалось, что в машине бы­ло топливо и боеприпасы. От взрыва осколки и патроны полетели во все стороны. Нам чудом удалось спастись, мама толкнула меня в какую-то яму, удивительно, но все выжили, - де­лится воспоминаниями Анатолий Семенович.

ЖИЗНЬ В БОЛХОВЕ

Вернувшись в Болхов, Анатолий Семенович пошел в школу, затем ра­ботал киномехаником, отслужил в армии, поступил в училище. Долгое время он занимался преподаватель­ской деятельностью.

Анатолий Семенович увлекается рыбалкой, раньше занимался люби­тельской охотой.

- Я исходил Болховский район вдоль и поперек. Часто бываю на Кривцов­ском мемориале. Здесь я вспоминаю о войне и думаю, сколько же погиб­ло людей, какой ценой доставалась Победа...

В Болховском районе еще живут свидетели тех страшных событий: Василий Иванович Баев, Мария Да­ниловна Баранчикова, Николай Его­рович Ефремов, Иван Сергеевич Ко­зырев, Сергей Петрович Никишин, Виктор Григорьевич Сапелкин, Вера Сергеевна Свечникова, Иван Петро­вич Чижиков, Тихон Тихонович Ша­маев, Владимир Николаевич Кузьмин и другие.

Здоровья им!