27 Июль 15:23 2018-07-27T15:30:26+03:00

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«Я хочу, чтобы Болхов побольше посещали те, кто хочет видеть красоту Центральной России. Глубинка, провинция, почище, здесь больше сохранилось доброты, искренности, веры!» - так учил отец Василий Ермаков, один из самых авторитетных священнослужителей последних десятилетий.

Так случилось, что наставление о. Василия стало пророческим. Маленький тихий уездный Болхов - центр притяжения паломников и туристов. Сюда едут помолиться святым, поклониться иконам в уникальнейших храмах с вековой историей. И тот, кто побывал тут однажды, обязательно вернется, чтобы подпитаться силой этой святой земли, остановиться и подумать: «А все ли правильно я делаю?»

В тихой части купеческого города Болхова на берегу извилистой реки уютно расположился туристический комплекс Гостиное подворье «Болховская старина». Виды тут такие, что дух захватывает. И неспроста об этом уникальном месте туристы оставляют самые теплые отзывы.

Для сотрудников гостиничного подворья это не просто работа - служба во славу традициям и по благословению любимого Батюшки - Отца Василия (Ермакова). Вот уже много лет Анатолий Пантелеймонович Трофимов принимает гостей и паломников по всем обычаям русского гостеприимства.

Здесь действительно умеют встречать гостей, тонко сочетая современность и высокий уровень сервиса с традициями русского гостеприимства. На территории подворья уютно разместились монастырская гостиница, постоялый двор, уездная гостиница и кафе «Трапеза». И в каждом здании точно сохранена стилистика духа прошедшей эпохи. Но, пожалуй, самое главное - это то, что путников здесь не только радушно встретят, накормят и напоят, а дадут им столь необходимую сегодня пищу для души.

Уникальная атмосфера болховской старины

Дорогим гостям семейной гостиницы предлагают посетить разнообразные экскурсионные программы. Вы сможете увидеть неповторимые формы русского зодчества, необъятные просторы Болховской земли, прославленные святыни. Помолиться в Болховских храмах и монастыре, посетить излюбленное место паломников - село Спас-Чекряк, место служения священноисповедника Георгия Коссова.

Орловская область, город Болхов, улица Декабристов, д. 32. Тел./факс: (48640) 246-71, 8 (910)302-30-07, e-mail: bostar@mail.ru