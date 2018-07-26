Почти 90 процентов жителей Орла осознано делают покупки в крупных торговых сетях

26 Июль 16:45 2018-07-26T16:46:24+03:00

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О том, насколько важен конструктивный диалог представителей крупных торговых сетей, местных производителей и покупателей говорили участники круглого стола, который состоялся в Орле 25 июля. Тема хоть и звучит солидно: «Региональные сети, производители и федеральный ритейл: гармонизация взаимодействия», на самом деле касается каждого из нас. Мы все отправляемся в магазины за покупками и делая свой каждодневный выбор, так или иначе влияем на развитие торговых сетей.

- Покупатель – главный судья, - в один голос уверяли эксперты.

Чтобы понять, чего же не хватает в наших с вами продуктовых корзинах и как успешнее сотрудничать с местными брендами, на базе Орла впервые было проведено масштабное социологическое исследование. Организовано оно было Центром социального проектирования «Платформа» при поддержке Торгово-промышленной палаты Орловской области и Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ).

В мае-июне 2018 года участие в опросе приняли 1000 жителей Орла в возрасте от 18 лет и старше. Кроме того, в основу исследования легли глубинные интервью с федеральными и региональными экспертами, представителями органов государственной власти, розничной торговли, поставщиками, производителями, общественными организациями.

Презентацию исследование провел Алексей Фирсов, директор Центра социального проектирования «Платформа».

- На вопрос: «где ваша семья покупает большую часть продуктов», 89% участников ответили: «в магазинах, принадлежащих торговым сетям». Горожане отмечают: там больше скидок и акций, чем в местных магазинах. И это реально выгодно для семейного бюджета, - рассказал Алексей Фирсов.

Большинство орловцев делают тот или иной выбор вполне осознанно. Экономия на продуктах – реалия для 60 процентов опрошенных.

- Региональной особенностью является популярность ярмарок выходного дня. На таких торговых площадках отовариваются 18 % респондентов, - сообщил Алексей Фирсов.

В целом, население позитивно относится к развитию федерального ритейла.

- Делать покупки стало проще, появилось больше магазинов, - отмечают орловцы.

При этом жители особенно лояльны к местным производителям. Видеть местные товары на прилавках крупных торговых сетей важно не только для покупателей и производителей, но и для региональных властей.

Обсуждение результатов исследования прошло в форме отрытой дискуссии. Высказаться могли не только эксперты, в числе которых были чиновники, но и местные производители.

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- Мы пытаемся работать с крупными торговыми сетями, но боимся штрафных санкций, - заявил представитель одного из местных молокозаводов.

- Так пытаетесь или работаете? - уточнил модератор круглого стола.

- Откровенно говоря, еще толком не пробовали! – признался предприниматель.

Выходит, местные производители даже и не пытаются наладить процесс поставок, при этом уже высказывает недовольства. Странный подход, согласитесь.

- А я вот успешно сотрудничаю с сетями и уже не первый год, - поделился опытом другой орловский предприниматель. И таких примеров на самом деле множество.

Помочь наладить диалог производителей и ритейла готова и региональная Торгово-промышленная палата. Реальные результаты уже есть.

- Буквально на днях состоялось мероприятие с участием представителей торговых сетей и местных производителей. Уже сегодня достигнута договоренность о поставках сушек местного производства. Уверена, это только начало, - сообщила президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата», Светлана Ковалева.

Пообщаться напрямую с представителями торговых сетей удалось и в рамках состоявшегося мероприятия. Участники заверили, что данные социологического опроса будут весьма полезны в их дальнейшей работе.

- Со стороны потребителей имеется значительный спрос на местную продукцию, однако внутренние ресурсы региона ему не соответствуют. Сегодня орловский рынок открыт для производителей из соседних регионов, которые конкурируют не с местными поставщиками, а между собой. В регионе есть целый ряд проблем, которые препятствуют развитию местного бизнеса. К примеру, в области растениеводства Орловская область один из лидеров в ЦФО. При этом перерабатывающих производств практически не представлено, - отметил директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

Региональные власти заверили, что поддержат местных производителей. Говорить об открытии новых предприятий пока рано. Но тех производителей, которые уже работают, планируют объединить под общим брендом «Покупай орловское».