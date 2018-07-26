2018-07-26T15:53:10+03:00
Общество

На Едином портале госуслуг заработала услуга «Мобильный избиратель»

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9 сентября 2018 года в единый день голосования состоятся выборы глав регионов, в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, а также дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам. В Орловской области состоятся досрочные выборы главы региона, а также дополнительные выборы в областной, Ливенский городской и несколько поселковых и сельских Советов народных депутатов.

Для участия в выборахорловцы могут воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru) и в мобильном приложении «Госуслуги».

Сервис позволяет дистанционно выбрать удобный избирательный участок в своем регионе или округе и подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения. Проект реализует «Ростелеком» при участии дочернего предприятия - системного интегратора «РТ Лабс» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК России).

Услуга доступна для избирателей с 25 июля по 5 сентября 2018 года включительно. Для участия в выборах необходимо выбрать удобный участок только в своем регионе или округе соответственно (в зависимости от типа выборов).

Чтобы подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения, необходимо на портале госуслуг или в мобильном приложении в электронной форме указать адрес регистрации, выбрать избирательный участок и отправить заявление. Можно подать два заявления – для участия в федеральных и региональных выборах – не позднее 5 сентября 2018 года.

После обработки заявления в Личный кабинет поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном избирательном участке.

В единый день голосования, 9 сентября, следует взять с собой паспорт РФ и распечатываемую часть заявления в бумажном формате или в электронном виде на мобильном устройстве.

Впервые «Мобильным избирателем» воспользовались жители 20 субъектов РФ в единый день голосования, который прошел 10 сентября 2017 года. Для участия в выборах Президента Российской Федерации, которые прошли 18 марта 2018 года, было подано порядка 1,6 млн. заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения.

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