В Орле сотрудники МЧС и директор некоммерческого фонда зарабатывали на пожарной безопасности?

25 Июль 20:00 2018-07-26T13:20:01+03:00

Фигурантами стали два сотрудника регионального МЧС, а также директор Орловского филиала некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности» Наталья Бакаева. Фото: СУ СК РФ по Орловской области.

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Крупный коррупционный скандал разразился в Орле после проверки Федеральной службы безопасности. По материалам были возбуждены два уголовных дела о даче и получении взятки.

Фигурантами стали два сотрудника регионального МЧС, а также директор Орловского филиала некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности» Наталья Бакаева. По версии следствия, она дважды передала крупные суммы денег действующим сотрудникам чрезвычайного ведомства. Те в свою очередь от денег не отказывались. Так она платила за сомнительные услуги людей в погонах.

- Сотрудники МЧС используя авторитет занимаемых должностей, способствовали заключению договоров на оказание платных услуг в сфере пожарной безопасности между Орловским филиалом некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности» и двумя коммерческими структурами, - сообщила версию следствия Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Трое подозреваемых задержаны. Фото: СУ СК РФ по Орловской области.

Проще говоря, речь идет об откатах. Общая сумма по двум эпизодам превысила 80 тысяч рублей.

- После проведенных следственных действий на рабочих местах и в помещениях по месту жительства подозреваемых все трое были задержаны. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в региональном СК.

Отдельную оценку следствие даст деятельности Фонда.

- На рынке мы с 1997 года. Наша организация занимается всеми услугами в области пожарной безопасности. Мы занимаемся обслуживанием систем пожаротушения во всех крупных торговых центрах Орла и области, а так же в Белгороде, - рассказала в одном из интервью Наталья Бакаева.

Все оказываемые услуги – платные. Так в чем же его некоммерческая миссия? Официально версия такая.

- Фонд направляет средства на развитие службы пожарной охраны в Орловском регионе, часть используется на оказание финансовой помощи ветеранам, много лет отслужившим в пожарной охране. Кроме того, ФПБ проводит научно-технические разработки, выполняет опытно-конструкторскую работу по созданию оборудования и материалов для профилактики и борьбы с огнем, а так же ведет противопожарную пропаганду и многое другое, - говорится на сайте фонда.