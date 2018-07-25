С начала года преступность в Орловской области снизилась почти на 3 процента

25 Июль 14:14 2018-07-25T14:25:19+03:00

В День сотрудника органов следствия в СУ СК России по Орловской области состоялось расширенное заседание коллегии Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В День сотрудника органов следствия в СУ СК России по Орловской области состоялось расширенное заседание коллегии

Изменить размер текста: A A

25 июля в России отмечают День сотрудников органов следствия. Свой профессиональный праздник сотрудники орловского Следственного комитета провели на рабочих местах. Этот день открыла расширенная коллегия под председательством руководителя Следственного управления генерал-майора юстиции Анатолия Щурова.

Было отмечено, что в первом полугодии 2018 года следственное управление работало в сложной криминогенной обстановке.

- Однако главную задачу – борьбы с преступностью, оперативное и качественное расследование преступлений, следственное управление достойно выполняет. Принятыми мерами удалось добиться снижения общей преступности на 2,5 % (с 4 338 до 4 229). На 2 % сократилось общее количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений с 785 до 768 фактов. В результате активной профилактической деятельности наметилась стабильная тенденция к снижению количества убийств с 24 до 17 фактов или на 29 %. Аналогичная динамика и по преступлениям о совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, снижение с 8 до 3 фактов или на 62 %, - отметил Анатолий Щуров.

В производстве следователей сегодня находилось 1 279 уголовных дел. Средняя нагрузка на одного следователя составила 8,2 дела в месяц.

Анатолий Щуров обозначил одно из самых приоритетных направлений деятельности следственных органов – противодействие коррупции, отметив, что в 1 полугодии 2018 года следственными органами СК России по Орловской области возбуждено 38 уголовных дел коррупционной направленности. В суд направлено 15 уголовных дел о 46 коррупционных преступлениях.

На коллегии также выступил врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков,Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Уголовные дела о коррупционных преступлениях в силу специфики, как правило, требуют особого внимания. И поэтому их расследование поручается наиболее профессиональным и подготовленным следователям в отделе по расследованию особо важных дел. В производстве следователей управления находятся вызвавшие повышенный общественный резонанс уголовные дела по фактам: получения незаконного денежного вознаграждения проректором ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли»; получения взяток организованной преступной группой в составе директора отделения Ливенского Бюро технической инвентаризации, юрисконсульта и иных лиц; хищения денежных средств при строительстве медицинского центра Областной больницы; хищения денежных средств бывшим директором Регионального фонда капитального ремонта Орловской области и генеральным директор ООО «Москомреставрация» на сумму более 27 ммиллионов рублей; злоупотребления должностными полномочиями бывшим генеральным директором АО «Орелгортеплоэнерго», который под видом осуществления хозяйственной деятельности заключил договоры процентного займа с фирмами - однодневками, после чего с расчетных счетов АО «Орелгортеплоэнерго» на расчетные счета данных организаций были перечислены деньги на общую сумму 150 миллионов рублей. Приняты меры к возмещению ущерба и возврату денежных средств. С направлением в суд окончены уголовные дела по фактам получения незаконного денежного вознаграждения начальником БУЗ «Судебно-медицинская экспертиза» Прокопенко Н.В., директором МУП «Управление коммунального хозяйства г. Орла» Стрелец Е.М., - отметил Анатолий Щуров.

Анатолий Щуров также отметил, что другая не менее важная задача следственных органов СК России – эффективное противодействие такому опасному с социальной точки зрения преступлению, как невыплата заработной платы. Так, в первом полугодии 2018 года в следственное управление поступило 21 сообщение о фактах невыплаты гражданам заработной платы. Все поступившие сообщения были тщательно проверены следователями, приняты меры к возмещению причиненного ущерба. По ним возбуждено 10 уголовных дел, 3 из которых в максимально короткие сроки направлены в суд.

В результате проведенной работы гражданам еще на стадии проведения доследственной проверки возмещено более 5 миллионов рублей материального ущерба.

В своем выступлении Анатолий Щуров констатировал повышение уровня выявления налоговых махинаций и увеличение объемов, поступающих в казну платежей, благодаря конструктивному взаимодействию следственных и налоговых органов. В 1 полугодии 2018 года в следственные органы поступило 21 сообщение о совершении налоговых преступлений, по которым возбуждено 13 уголовных дел о налоговых преступлениях. В результате принятых мер возмещен ущерб государству на общую сумму 36 миллионов рублей.

Руководитель следственного управления также сообщил, что неизменной остается возложенная на СК России ответственная задача - обеспечить защиту несовершеннолетних.

В истекшем периоде в производстве следователей следственного управления находилось 55 дел, 11 детей стали жертвами сексуальных насилий. Анализ следственной практики показывает, что дети становятся жертвами преступлений в основном неблагополучных семьях, где родители надлежащим образом воспитанием детей не занимаются, ведут асоциальный образ жизни.

Необходимо отметить, что имеется положительная тенденция по снижению преступлений, совершенных несовершеннолетними. В первом полугодии 2018 года на 22 % сократилось общее количество уголовных дел, находящихся в производстве следователей с 43 до 35.

Анатолий Щуров отметил в своем выступлении следственные подразделения, которые добились весомых результатов в работе, поблагодарив их руководителей за профессионализм и ответственное исполнение обязанностей. Среди них отделы криминалистики и процессуального контроля следственного управления, следственный отдел по Северному району Орла, Орловский, Ливенский, Урицкий межрайонные следственные отделы.

Отдельные слова благодарности руководитель следственного управления сказал ветеранам следствия, отметив, что они принимают активное участие в семинарах, беседуют со следователями и передают им свой бесценный опыт,

На коллегии также выступил врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков, который положительно отметил работу сотрудников следственного управления СК России по Орловской области.

В завершение мероприятия Анатолий Щуров высказал слова признательности за поддержку и конструктивное взаимодействие всем гостям коллегии.

ЗНАЙ!

25 июля 1713 года Указом Петра I был учрежден специализированный следственный орган России – следственная канцелярия, которая стала первым государственным органом в стране, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» впервые за 300 лет вернул модель развития следственных органов к идее Петра I. Этот документ установил, что общее руководство деятельностью Следственного комитета осуществляет глава государства.