ТЕХНИКУМ АГРОБИЗНЕСА И СЕРВИСА: наши профессии всегда востребованы!

27 Июль 16:06 2018-07-27T16:12:00+03:00

В этом году здесь появился ряд новых специальностей и направлений подготовки.

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Техникум агробизнеса и сервиса - одно из старейших учебных заведений региона, с почти вековой историей, он был и остается верен сельскохозяй­ственному профилю. Согласно тре­бованиям времени появлялись новые направления подготовки, программы обучения, специальности, но они всег­да были востребованы на рынке труда.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АПК

Сегодня техникум предлагает абиту­риентам ряд специальностей, входя­щих в ТОП-50 наиболее перспектив­ных профессий. Это специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохо­зяйственной техники и оборудова­ния», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. В рам­ках образовательной программы по каждой из этих специальностей до­полнительно предусмотрено еще и получение рабочих профессий, таких как слесарь по ремонту автомобилей, водитель транспортных средств. Те же, кто обучается на специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохо­зяйственной техники и оборудования» бесплатно получают свидетельство, тракториста категорий А, В, C, D, F.

ПРОФЕССИЯ - СПАСАТЕЛЬ

Однако, понимая, что жизнь на ме­сте не стоит, руководство техникума постоянно ищет пути развития, вне­дряет новые специальности. Так, в этом году впервые открыт набор на специальность «Защита в чрезвычай­ных ситуациях». До этого спасателей в нашем регионе не готовило ни одно учебное заведение.

- Профессиональная деятельность таких специалистов будет заклю­чаться в организации и проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, планиро­вании и осуществлении меропри­ятий по предупреждению аварий и катастроф, обслуживанию аварий­но-спасательной техники, - пояс­нил замдиректора техникума Михаил Старых. - Выпускник получит ди­плом о среднем профессиональном образовании с квалификацией спа­сатель плюс профессии пожарного и водителя категории В, С.

Готовить таких специалистов бу­дут при содействии Главного управ­ления МЧС по Орловской области. В дальнейшем выпускники имеют возможность поступить в Санкт- Петербургскую академию МЧС и Ивановский институт МЧС. Пони­мая перспективность данной про­фессии, в приемную комиссию уже подают заявления абитуриенты не только из районов Орловской обла­сти, но и других регионов.

- Сейчас в нашей стране огром­ное внимание уделяется повышению безопасности, пожарной, антитер­рористической и гражданской за­щите, - обосновал необходимость введения в образовательный про­цесс профессии техника-спасателя директор техникума агробизнеса и сер­виса Константин Домогатский. - В соседних реги­онах, Тамбове и Курске, уже давно готовят подобных специалистов. Те­перь такая возмож­ность появилась и у мценских ребят.

Директор техникума агробизнеса и сер¬виса Константин ДомогатскийФото: другой источник.

Для этого в техникуме была прове­дена огромная работа по лицензиро­ванию данной специальности. Были подготовлены и оснащены необхо­димым оборудованием лаборатории и кабинеты, преподаватели прошли курсы повышения квалификации в г. Химки Московской области. Обучение пока платное, но сумма весьма посильна - 25 тыс. руб. в год.

- Мы всегда делали ставку на при­влекательные для молодежи и вос­требованные на рынке труда спе­циальности, - подытожил директор учебного заведения. - Поэтому наши дипломы - это гарантия успешной профессиональной карьеры и жиз­ненного благополучия.

Коллектив и сту­денты техникума агробизнеса и сервиса во главе с директором Констан­тином Домогатским от всей души поздравляют жителей Орловщи­ны с 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчи­ков! Недавно праздник, вызыва­ющий чувство радости и скорби, гордости и восхищения, состоялся в Мценске, совсем скоро салюты прогремят в Болхове и Орле. Го­ды все больше отдаляют нас от героических военных событий, но светлая память о тех, кто от­дал свою жизнь за освобождение Орловщины, всегда останется в наших сердцах. Особенно важно, чтобы об этом помнили пред­ставители молодого поколения, чтобы они научились любить свою землю так, как любили ее их деды и прадеды.

От всей души поздравляем всех жителей Орловской области со знаменательной датой и желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой, достатка и благо­получия в семьях!