ТЕХНИКУМ АГРОБИЗНЕСА И СЕРВИСА: наши профессии всегда востребованы!
Техникум агробизнеса и сервиса - одно из старейших учебных заведений региона, с почти вековой историей, он был и остается верен сельскохозяйственному профилю. Согласно требованиям времени появлялись новые направления подготовки, программы обучения, специальности, но они всегда были востребованы на рынке труда.
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АПК
Сегодня техникум предлагает абитуриентам ряд специальностей, входящих в ТОП-50 наиболее перспективных профессий. Это специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. В рамках образовательной программы по каждой из этих специальностей дополнительно предусмотрено еще и получение рабочих профессий, таких как слесарь по ремонту автомобилей, водитель транспортных средств. Те же, кто обучается на специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» бесплатно получают свидетельство, тракториста категорий А, В, C, D, F.
ПРОФЕССИЯ - СПАСАТЕЛЬ
Однако, понимая, что жизнь на месте не стоит, руководство техникума постоянно ищет пути развития, внедряет новые специальности. Так, в этом году впервые открыт набор на специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях». До этого спасателей в нашем регионе не готовило ни одно учебное заведение.
- Профессиональная деятельность таких специалистов будет заключаться в организации и проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, планировании и осуществлении мероприятий по предупреждению аварий и катастроф, обслуживанию аварийно-спасательной техники, - пояснил замдиректора техникума Михаил Старых. - Выпускник получит диплом о среднем профессиональном образовании с квалификацией спасатель плюс профессии пожарного и водителя категории В, С.
Готовить таких специалистов будут при содействии Главного управления МЧС по Орловской области. В дальнейшем выпускники имеют возможность поступить в Санкт- Петербургскую академию МЧС и Ивановский институт МЧС. Понимая перспективность данной профессии, в приемную комиссию уже подают заявления абитуриенты не только из районов Орловской области, но и других регионов.
- Сейчас в нашей стране огромное внимание уделяется повышению безопасности, пожарной, антитеррористической и гражданской защите, - обосновал необходимость введения в образовательный процесс профессии техника-спасателя директор техникума агробизнеса и сервиса Константин Домогатский. - В соседних регионах, Тамбове и Курске, уже давно готовят подобных специалистов. Теперь такая возможность появилась и у мценских ребят.
Директор техникума агробизнеса и сер¬виса Константин ДомогатскийФото: другой источник.
Для этого в техникуме была проведена огромная работа по лицензированию данной специальности. Были подготовлены и оснащены необходимым оборудованием лаборатории и кабинеты, преподаватели прошли курсы повышения квалификации в г. Химки Московской области. Обучение пока платное, но сумма весьма посильна - 25 тыс. руб. в год.
- Мы всегда делали ставку на привлекательные для молодежи и востребованные на рынке труда специальности, - подытожил директор учебного заведения. - Поэтому наши дипломы - это гарантия успешной профессиональной карьеры и жизненного благополучия.
Коллектив и студенты техникума агробизнеса и сервиса во главе с директором Константином Домогатским от всей души поздравляют жителей Орловщины с 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков! Недавно праздник, вызывающий чувство радости и скорби, гордости и восхищения, состоялся в Мценске, совсем скоро салюты прогремят в Болхове и Орле. Годы все больше отдаляют нас от героических военных событий, но светлая память о тех, кто отдал свою жизнь за освобождение Орловщины, всегда останется в наших сердцах. Особенно важно, чтобы об этом помнили представители молодого поколения, чтобы они научились любить свою землю так, как любили ее их деды и прадеды.
От всей души поздравляем всех жителей Орловской области со знаменательной датой и желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой, достатка и благополучия в семьях!
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