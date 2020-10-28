Коронавирус в Орловской области, последние новости на 28 октября 2020: заболело 120 человек, два умерли

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 28 октября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 28 октября, федеральный оперативный штаб огласил обновленную информацию о динамике распространении коронавируса по регионам России. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Орле и области.

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В регионе за сутки коронавирусной инфекцией заразилось еще 120 человек. Орловская область все ближе подходит к новому психологическому рубежу в 12 тысяч заболевших. За время пандемии заразились 11 599 орловцев.

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За минувший день выписано из больниц по выздоровлению и снято с домашнего наблюдения 108 человек. За весь период наблюдения победить заболевание смогли 8 619 человек. Продолжают активное лечение 2827 пациентов с коронавирусом.

Инфографика https://yandex.ru

По данным оперативного штаба умерли еще два человека с лабораторно подтвержденным диагнозом. Скончались уже 153 орловца с COVID-19.

Ситуация в регионе по-прежнему остается сложной. Уже завтра, 29 октября, региональный оперштаб озвучит свое решение по дальнейшим маарам борьбы с распространением заболевания.

Инфографика https://yandex.ru

Мы следим за развитием ситуации.