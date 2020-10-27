Игорь Артамонов встретился с начальником ЮВЖД Павлом Ивановым

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Глава региона Игорь Артамонов провел рабочую встречу с начальником ЮВЖД Павлом Ивановым, который возглавил филиал ОАО «РЖД» в октябре этого года. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы и перспективы сотрудничества.

Игорь Артамонов предложил включить в инвестиционную программу компании работы по ремонту и модернизации железнодорожного вокзала и благоустройству привокзальной территории. Также необходимо обеспечить взаимодействие по вопросам соблюдения «Правил благоустройства территорий г. Липецка», в частности, своевременно убирать территорию вдоль ж/д путей, окрашивать ограждения, проводить опиловку деревьев.

«Нам приятно работать с ЮВЖД, наши предложения всегда слышат. И у нас много задач и планов. Нужно привести в порядок вокзал и привокзальную территорию, обустроить переход через железнодорожный путь на пешеходной дорожке в районе Елецкого микрорайона, отремонтировать пешеходный мост по улице Гайдара», - отметил Игорь Артамонов.

Начальник Юго-Восточной железной дороги также поблагодарил главу Липецкой области за сотрудничество и рассказал о планах. «Сегодня обсудили возможность строительства путей в районе ЛТЗ Липецка», - сообщил Павел Иванов.

В социально-экономическом развитии региона Юго-Восточная железная дорога играет немаловажную роль. Общая протяженность железных дорог в Липецкой области – 710 км. В регионе формируется около трети всех грузов, отправляемых по ЮВЖД. За 9 месяцев 2020 года отгружено 12, 5 млн тонн грузов. Велик также и пассажиропоток. В области курсирует 30 поездов по 9 пригородным маршрутам, 9 маршрутов, За 10 месяцев 2020 отправлено более миллиона пассажиров.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.