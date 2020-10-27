Крестьянско-фермерское хозяйство «Сидорова»: есть задел - будем работать

Виктор Сидоров: «Наше хозяйство развивается стабильно, у нас есть задел, есть потенциал»

Сельскохозяйственная отрасль в России, и в Орловской области в частности, не приостановила развития во время пандемии. Несмотря на то, что первая волна коронавируса и связанных с ним ограничительных мер пришлась как раз на старт посевной кампании и нового сезона полевых работ. Помимо экономической обусловленности огромную роль здесь сыграл фактор человеческий: орловские аграрии, столкнувшись с трудностями, не сложили сохи и бороны, не повесили замки на двери ферм. Энтузиасты, радеющие за свое дело, не сидят в трудное время сложа руки.

ДЕРЕВНЕОБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Село Бунино в Урицком районе раньше не особенно отличалось от других сел Орловщины: колхоз, рабочий и крестьянский люд, одно поколение сменяет другое. В 90-е многие деревни не смогли пережить распада Союза и последовавшего за ним экономического кризиса, жители потеряли рабочие места, там, где кипела жизнь, стало пусто: народ разъехался в поисках лучшей доли. Тогда же потомственный фермер из Бунино Виктор Сидоров решил, что искать благоприятные условия извне не стоит, их нужно создать самому. И сегодня КФХ «Сидорова» без капли сомнения Виктор Дмитриевич называет деревнеобразующим предприятием.

- Как говорится, в телегу впряглись, будьте добры тащить. Никому не было легко в 90-е, пришлось все восстанавливать и отстраивать с фундамента. Труд проделан огромный. Было сложно, но интересно. Нужно было сохранить хозяйство, коллектив. Но знаете, когда все хорошо и легко, это расслабляет. Мы трудностей не боялись и не боимся, они закаляют, - говорит Виктор Сидоров.

В крестьянско-фермерском хозяйстве трудится 70 человек, 60 на постоянной основе и 10 - сезонные наемники. Силами не столь большого штата работа проделывается колоссальная: обрабатывается 5300 гектар пашни (4300 га под сев зерновых, 1000 га для кормовой группы), заготавливаются корма для скота, содержится 1000 голов КРС, ведутся строительные работы. В год вырабатывается около 1600 тонн молока, зерна собирается порядка 12 тысяч тонн, продается около 200 тонн мяса.

- Конечно, непросто. Но какой фермер живет легко? Крестьянская жизнь изначально предполагает под собой немало трудностей, не бывает хороших урожаев и надоев, если не приложить усилий, - уверен Виктор Дмитриевич.

За прошлый год в КФХ построили ферму для молодняка, сейчас здесь на откорме 250 голов. А в настоящее время собственными силами ведется строительство траншеи для заготовки силоса с ресурсом в три тысячи тонн (ранее силос хранился в курганах). Удалось и урожай с полей собрать больше, чем в 2019-м, что является итогом планомерной работы.

Без грамотных бухгалтеров - профи своего дела - в сельском хозяйстве никак.

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС - ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

К сожалению, в нынешнее время российское село переживает не самый лучший свой период. Но о закате деревенской жизни говорить не приходится, уверен аграрий. Просто в сельской местности необходимо создавать условия для жизни людей. Пока что у государства в этом вопросе лишь адресный подход, комплексного нет. Но села живут, разрастаются и возрождаются благодаря фермерам.

В Бунино сегодня у людей имеются рабочие места с достойной оплатой труда и ежегодно растущей заработной платой, есть школа, медицинский пункт. В село приезжают даже жители других регионов. Для работников КФХ строится и передается в полное пользование жилье, им предоставляют профессиональное обучение по вакантным профессиям.

- С кадрами на селе непросто, и это касается не только нас. Думаю, в дальнейшем будет еще сложнее, особенно в животноводстве. Молодежь остается с неохотой, да и люди постарше тоже зачастую стараются перебраться поближе к городам в поисках заработка. Уже сегодня найти хорошую доярку проблема, - говорит глава КФХ.

Формула здесь простая: люди живут в селе, если есть работа. Тем более что рабочий процесс не останавливается ни на день. Те, кто в полевой сезон трудится на земле, в осенне-зимний период переходят в животноводство. Расхожее мнение, что фермер трудится с апреля по октябрь, а всю зиму лежит на печи и плюет в потолок, в корне неверное. Уже после нового года стартует подготовка к новой посевной кампании. А уж скот в стойлах требует внимания и заботы 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Глава КФХ уверен, что будущее села и существования крестьян как класса за частными фермерскими хозяйствами. Именно они помимо функции производства сельскохозяйственных ресурсов выполняют важную миссию - социальную. Крупным агрохолдингам, при всей их рентабельности, некогда оборачиваться на отдельно взятого человека и его нужды. А Виктор Дмитриевич говорит, что человеческий ресурс - главный. Он знает не только всех своих работников, но и жителей ближайших сел и их историю и уверен, что к каждому можно и нужно найти подход, поддержать, когда это требуется. Потому в селе Бунино и продолжается жизнь.

НЕТ ВРЕМЕНИ НА ПРОСТОЙ

Агропромышленный комплекс в РФ не вошел в перечень отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. По сути, неуязвимость его обусловлена фундаментальной потребностью человека в приеме пищи. Но, безусловно, пандемия наследила и здесь.

- Изменилась ценовая политика. Если горюче-смазочные материалы и удобрения не сильно выросли в цене, то стоимость запасных частей возросла. Подорожание коснулось как импортных, так и отечественных запчастей. Если быть откровенным, цены на них взлетели, - рассказывает Виктор Сидоров.

В КФХ внушительный парк техники, на службе у аграриев и импортные, и отечественные машины. Не так давно хозяйство пополнилось силосоуборочным комбайном и косилкой для применения новой технологии заготовки кормов. И вся техника требует обслуживания, ремонта, модернизации.

Есть загвоздки и в ценообразовании на рынке сбыта. По словам агрария, если зерно и фуражные культуры в нынешнем году выросли в стоимости, то ценник на молоко стоит на прежнем месте.

- Затраты на производство молока увеличились, а закупочная стоимость не подвинулась. Приходится реализовывать продукцию по прошлогодним ценам. Разницу нам никто не вернет. Понятно, тяжело и молокоперерабатывающим предприятиям. Но должна быть государственная поддержка. Те субсидии, которые выделяются государством сегодня, возрастающих расходов не покроют, - описывает ситуацию Виктор Дмитриевич.

Каждый фермер - в первую очередь хозяин, постоянно вкладывающий силы и средства в свое дело. Животноводство - отрасль очень затратная, особенно в случае, если приходится рассчитывать лишь на собственные ресурсы. Да и большие проекты требуют больших затрат: от строительства помещений до внедрения новых технологий в рабочий процесс.

- Сейчас у людей есть резонный страх перед пандемией, для нас всех это что-то неизведанное. Но вы же понимаете, корову дистанционно не подоить, хлеб не посеять и не убрать, трактор не отремонтировать. Сельское хозяйство требует непрерывного цикла работы, оно не может остановиться. Наше хозяйство развивается стабильно, у нас есть задел, есть потенциал. Мы должны и будем работать, - резюмирует Виктор Сидоров.

Ольга СУПОНЕВА

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