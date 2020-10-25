Коронавирус в Орловской области, последние новости на 25 октября 2020: заболело еще 116 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 25 октября 2020 года Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб представил статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 25 октября 2020 года.

В регионе уже который день регистрируется больше сотни заразившихся за сутки: заболело еще 116 жителей Орловской области. Общее количество инфицировавшихся за все время наблюдения - 11 236 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения еще 12 человек. Как обычно в выходной день эта цифра невысока. Победить COVID-19 смогли 8 353 жителя области.

Инфографика яндекс.ру

О новых смертельных случаях коронавируса оперштаб не сообщает. Пандемия унесла жизни 149 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

В России в целом за сутки зарегистрировано еще 16 710 случаев заражения коронавирусом среди населения, суммарно в стране заболело 1 513 877 жителей. Выздоровело еще 7 704 пациента, за все время мониторинга болезнь смогли победить 1 138 522 россиянина. Смертельных случаев COIVID-19 за минувший день подтвердилось еще 229. В России скончалось 26 050 человек с лабораторно подтержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Мы следим за развитием ситуации.