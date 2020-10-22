Коронавирус в Орловской области, последние новости на 22 октября: 116 человек заболело, еще один умер

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 22 октября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 22 октября, федеральный оперативный штаб представил обновленные данные по ситуации с коронавирусов. За последние сутки в целом по стране заболели почти 16 тысяч человек, из них в Орловской области – 116.

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Тенденция к росту заболеваемости в Орле и области продолжает сохрванячться. Регион приближается к новому психологическому рубежу в 11 тысяч зараженных. В настоящее время на Орловщине зафиксировано уже 10889 случаев заболевания за весь период пандемии.

Выписано по выздоровлению за сутки 99 пациентов. Таким образом, смогли излечиться 8 270 жителей Орловской области. Продолжают бороться с болезнью 2472 человека.

Инфографика https://yandex.ru

К сожалению, продожлает пополняться статистика смертности. Как сообщает федеральный оперштаб, умер еще один пациент с диагнозом коронавирус. Всего в регионе скончались уже 147 человек.

Мы следим за развитием ситуации.