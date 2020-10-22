Обед по-спецназовски: бойцы отдела «Ягуар» из Орла показали кулинарный мастер-класс

Спецназ умеет все! Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В преддверии Дня образования отделов спецназначения ФСИН России, орловские бойцы «Ягуар» решили доказать, что не только готовы справиться с самыми опасными преступниками, но и с кулинарией. Для этого ребята устроили полевой выход на природу.

Приготовление кулинарных изысков в полевых условиях шло быстро и слаженно. Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

Настоящие мужчины, конечно, сделали акцент на любимые блюда. Спецназовцы разожги костер и работа закипела в прямом смысле слова. За полутора часа в полевых условиях бойцы приготовили настоящий обед: на первое – классическая уха, на второе – жаркое из свиных ребрышек, на третье – чай из облепихи, мяты и лимона.

Полтора часа и обед по-спецназовски готов. Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

- Все рецепты очень простые и не раз нами опробованы, но в каждом из блюд есть своя изюминка. Обед приготовили быстро, потому что и в служебной деятельности, и в приготовлении блюд у каждого бойца нашего «Ягуара» своя задача. И не боясь пафосных слов, хочу сказать, у нас одна семья. В нашей работе по-другому нельзя. Мы как детали единого механизма и должны понимать друг друга без слов, - признается Андрей Бараев, заместитель начальника отдела специального назначения.

Кулинарный экспромт орловцев прошел в рамках Всероссийской акции по созданию электронной кулинарной книги любимых рецептов бойцов спецназа. Одно из приготовленных ими в полевых условиях блюд пополнит всероссийскую коллекцию.