В 2021 году на проект приюта для собак в Орле выделят 3,5 миллиона рублей

Быть приюту для собак в Орле или нет? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 21 октября, в Орле на заседании горсовета по ЖКХ на повестке дня оказался вопрос создания государственного приюта для бездомных собак. Одна из самых обсуждаемых в этом году проблем города вновь оказалась в подвешенном состоянии. Так быть приюту или нет?

Как ранее сообщала «Комсомолка», муниципальное предприятие «Спецавтобаза» уже передала складское здание вместе с земельным участком в собственность области для создания здесь пункта содержания бродячих животных.

В ходе сегодняшнего заседания депутаты озвучили данные о том, что на составление проектно-сметной документации на реконструкцию здания региональный бюджет планирует выделить в 2021 году 3,5 миллиона рублей, но это только на проект, о самой реконструкции и средств на нее речи пока не идет. Сумма же на проведение ремонтных работ не маленькая – 10 миллионов рублей (такие данные были озвучены на одном из заседаний облсовета еще в начале 2020 года).

Депутаты планируют направить губернатору обращение с просьбой о выделении дополнительных средств на приют Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Обеспокоенный многочисленными жалобами орловцев депутаты планируют направить губернатору обращение с просьбой включить в расходную часть бюджета и этот вопрос, иначе ситуация может затянуться на несколько лет.

Пока же жителям города придется потерпеть соседство с не всегда дружелюбными хвостатыми, ведь хотя в 2020 году на отлов, вакцинацию и стерилизацию бездомных собак выделено 8,2 миллиона рублей, вскоре после процедур их выпускают назад в прежнюю среду обитания, то есть на городские улицы.

- Отлов животных проводится по заявкам граждан и организаций. В связи с этим мы не планируем отлов по конкретному числу особей. С начала года было отловлено 601 животное без владельца, - рассказал «КП» Алексей Максимовский, начальник управления ветеринарии Орловской области.

Тем временем, по данным озвученным на заседании комитета горсовета депутатом Сергеем Себякиным, в Орле живет уже две с половиной тысячи бродячих собак, а в больницы все чаще обращаются люди с укусами.

«КП» следит за ситуацией.