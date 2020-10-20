Игорь Артамонов встретился с министром промышленности Денисом Мантуровым

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Денис Мантуров и Игорь Артамонов обсудили ряд вопросов, касающихся развития промышленного потенциала региона. Одной из ключевых тем стала поддержка заявки Липецкой области в рамках Единой региональной субсидии, а также содействие по линии Минпромторга России достраиванию кооперационных цепочек ведущих предприятий региона. Единая региональная субсидия предусматривает поддержку строительства новых производств или содействие модернизации существующих. «Процедура предоставления субсидии, подразумевающая проведение конкурсного отбора до конца текущего года, предусматривает софинансирование заявляемых мероприятий. При этом приоритетным направлением, за которое будет присвоен повышающий коэффициент в рамках отбора региональной программы, является докапитализация или создание регионального Фонда развития промышленности», – отметил Денис Мантуров.

Денис Мантуров отметил, что важной совместной задачей является создание конкурентоспособных производств. Цель региона и министерства – помочь инвесторам занять свою нишу и создать комфортную среду. Глава Минпромторга России рекомендовал области воспользоваться действующим механизмом создания промышленных кластеров. Он предусматривает возможность формирования промышленного кластера на территории как одного субъекта страны, так и на территории нескольких регионов в случае наличия производственных связей между их предприятиями.

Игорь Артамонов рассказал, что в настоящее время активно развивается елецкая площадка особой экономической зоны «Липецк». На площади 1200 гектаров уже создаются кластеры, но остаются свободными несколько ниш. Губернатор сообщил министру, что регион готов развивать кластер глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Есть перспективы для создания мебельного кластера, возможно строительство предприятий по производству комплектующих для сельскохозяйственного машиностроения, а также выпуск упаковки для продукции агропромышленного комплекса.

«Липецкая область промышленный и экономически успешный регион. У нас есть перспективы для развития высокотехнологичного, инновационного производства. Мы хотим выпускать качественную отечественную продукцию, которая будет конкурентоспособна на внешних рынках», – подчеркнул Игорь Артамонов.

В заключение Денис Мантуров отметил позитивную динамику в развитии промышленности региона, а также подтвердил готовность и далее оказывать государственную поддержку промышленным предприятиям Липецкой области по различным направлениям.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.