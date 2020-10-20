В Орле появился первый "обучающий" жилой комплекс

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Крупнейший региональный застройщик, строительный холдинг «Орелстрой», рассказал о новых подходах к созданию концепций микрорайонов и ЖК.

Уже в 2020 году введена в эксплуатацию первая секция ЖК «Университетский», в основу оформления которого заложен «научный» дизайн-код. Дома в «Университетском», которые можно условно назвать «факультетами», спроектированы таким образом, чтобы шум и суета городских улиц остались за пределами комфортного дворового пространства. Именно в такой атмосфере может развиваться наука и создаваться искусство, вдохновляя жителей и гостей дома. Игровые пространства включают сетку для лазанья «пирамида», скалодром в форме «додекаэдра» и веревочную дорожку, выполненную в виде «атомов и молекулярных связей».

Дом не ограничивается порогом квартиры – даже за ее пределами продолжается единое решение для комфортной жизни. Этот неоспоримый факт при создании своих объектов учитывает крупнейший орловский застройщик. Создавая микрорайоны и отдельно стоящие жилые комплексы, «Орёлстрой» в первую очередь тщательно анализирует возможные места расположения будущих новостроек, работает над ландшафтным дизайном, благоустройством придомовой территории, разработывает варианты зонирования разнообразных прогулочных зон, детских площадок и территорий для занятия спортом. ЖК «Университетский» при этом стал тем самым объектом, при создании которого воплотились лучшие современные идеи строителей и архитекторов застройщика.

Логотип ЖК «Университетский» – это оригинальная комбинация символов ведущих университетов мира. Объединяя жителей всех секций комплекса, он находит своё отражение на адресной табличке и в росписи стен входной группы. Кстати, последнее – ещё одно новшество от создателей нового жилого комплекса. Каждый элемент оформления Университетского носит образовательный характер, дополняя научную концепцию жилого комплекса. Например, зону лифта украсят портреты российских ученых и нобелевских лауреатов, дополненные их биографиями. Часть изображений уже выбрана, но застройщик рассматривает возможность проведения голосования в соцсетях по выбору нескольких элементов дизайна. Безусловно, варианты, представленные на выбор будущим жителям «Университетского», также должны будут органично вписаться в общую концепцию жилого комплекса.