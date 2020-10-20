Труд не только сложный, но и благородный

Хлебом-солью подворья встречали гостей

16 октября в Орловской области чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Масштабное праздничное мероприятие развернулась в урочище Липовчик Ливенского района. Каждый из районов области представил здесь свои подворья с щедрыми дарами. Гостей собралось много, на празднике царило веселье, лица светились радостью. И неспроста, хлеборобам Орловщины есть чем гордиться – урожай обещает быть отменным.

— Очередной сельскохозяйственный год еще не завершен, но уже сейчас можно говорить о том, что он стал одним из наиболее успешных для аграрного комплекса региона, - сообщил заместитель губернатора и председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. – На текущую дату результаты уборки зерновых и зернобобовых культур превышают показатели рекордного для нас 2019 года более чем на 20%. Общий намолот зерна на сегодня уже составил около 3 млн 900 тысяч тонн при средней урожайности почти в 45 центнеров с гектара.

Задача, поставленная главой региона Андреем Клычковым перед агропромышленным комплексом, будет выполнена - рубеж в 4 млн тонн будет преодолен.

На празднике отметили и потенциал тружеников животноводческой отрасли. Благодаря их усилиям растет поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы. По сравнению с прошлым годом производство мяса в регионе выросло на 15%.

Свою полевую экспозицию представила компания "ФосАгро-Орел"

Грамотный подход – гарантия урожая

— Урожай хороший, но к уборке нужно и грамотно подойти. Не обойтись без хорошей техники, современных агротехнологий и науки, – говорит заместитель Председателя Правительства области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзёнков. — А научные подходы сегодня формируются в комплексе с нашими компаниями-партнерами. ФосАгро, например, разрабатывает системы минерального питания, которые позволяют получать урожай 100 центнеров с гектара.

ФосАгро, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, производит более 50 марок минеральных удобрений, в том числе уникальные для России марки с основными и микроэлементами в одной грануле. Специалисты «ФосАгро-Орел», региональной компании крупнейшей российской сети дистрибуции «ФосАгро-Регион», помогают аграриям области максимально эффективно использовать продукцию, обучая их принципам устойчивого земледелия и ответственного ведения сельского хозяйства.

— С ФосАгро работаем с тех пор, как они обосновались на ливенской земле, - говорит генеральный директор АО «ПЗ им. А.С. Георгиевского» Александр Алдобаев. — Мы покупаем у них сложные удобрения – диаммофос, азофоску для выращивания зерновых. А также кормовые добавки – монокальцийфосфат и карбамид, так как плотно занимаемся животноводством. У нас хорошие и теплые отношения с компанией, качество удобрений достойное.

С кормами, дополненными монокальцийфосфатом, животные получают кальций и фосфор. Добавка способствует формированию прочной костной ткани и скелета, улучшению обмена веществ, нормализует работу нервной, иммунной и репродуктивной систем.

Кормовой карбамид применяют для восполнения дефицита рационов жвачных животных по азоту. Добавка восполняет дефицит сырого протеина в рационах жвачных животных. Это ведет к росту, развитию и повышению их продуктивности.

Песнями и плясками поздравляли хлеборобов лучшие коллективы области

На страже урожая – современные агротехнологии

Потомственный шведский фермер Ярл Андерс Матиассон обосновался в Орловской области более 25 лет назад. Его компания «Космаковка» занимается растениеводством, выращивают все культуры.

— Урожай в этом году хороший, мы довольны. Используем все современные агротехнологии. По удобрениям работаем с ФосАгро, притом с самого появления компании здесь. Закупаем у них диаммофос, аммиачную селитру, нитроаммофоску, азофоску. Все поставляют нам вовремя. В дальнейшем, конечно, продолжим сотрудничество.

— Давно работаем с удобрениями ФосАгро, – говорит Петр Зиновьевич Болотских - советник и консультант агрохолдинга «СельхозИнвест». – Уже три года берем жидкие комплексные удобрения, очень довольны, урожаи радуют.

На празднике Петру Зиновьевичу вручили орден Преподобного Серафима Саровского Русской Православной церкви. Такой высокой награды орловчанин удостоен за восстановление храма Смоленской Божией Матери в селе Жерино Ливенского района.

Непогода – не помеха

— В этом году сельхозпроизводители Орловской области уже традиционно увеличили объем потребления минеральных удобрений, - говорит директор «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов. — И высокая урожайность в этом году при таких сложных климатических условиях напрямую связана с грамотным применением систем комплексного минерального питания.

Что касается жидких комплексных удобрений, то в этом году спрос на них вырос в несколько раз.

— Сельхозпроизводители увидели отличные результаты от применения ЖКУ, для нас это значит, что мы двигаемся в правильном направлении, предлагая аграриям инновационные и качественные продукты, - отметил Сергей Александрович.

— Сегодня у нас хорошие результаты по всем показателям, - отметил руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов. — В следующем году будем стремиться к лучшему, но есть определенные риски, связанные с погодными условиями.

В Ливенском районе три месяца не было дождя. Но благодаря использованию современной техники, применению передовых технологий, качественных семян и высокоэффективных удобрений аграриям удалось добиться достойных показателей.

На празднике царила теплая и радушная атмосфера

Награды – достойным!

Традиционно на празднике поздравляли передовиков агропромышленного комплекса. Звучали искренние слова благодарности. Хлеборобы и причастные получили почетные награды от Министерства сельского хозяйства, Губернатора Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов.

Благодарность Губернатора Орловской области за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса, активную благотворительную деятельность, направленную на развитие социально значимых объектов региона, объявили и генеральному директору «ФосАгро-Регион» Андрею Вовку.

Напомним, весной 2020 года «ФосАгро-Орел» одной из первых в регионе присоединилась к акции «МыВместе» направленной на поддержку граждан во время пандемии коронавируса. Компания перечислила Городской больнице им. С.П. Боткина и Орловскому противотуберкулезному диспансеру средства на проведение профилактических и лечебных мероприятий, приобретение лекарств, медицинских изделий и оборудования для лечения пациентов с COVID-19. Сотрудники «ФосАгро-Орел» в Орле, Урицком и Ливненском районах перечислили свою заработную плату в адрес Нарышкинской и Ливенской ЦРБ.

Кстати, это не первая награда, которую принесла ФосАгро нынешняя осень. Успехи ФосАгро в области инноваций, наряду с другими достижениями этого года, были отмечены Гран-При всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2019», проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей. За 23-летнюю историю конкурса этот Гран-При вручался лишь дважды, и оба раза его обладателем становилась ФосАгро.

Завершился День работников сельского хозяйства региона выставкой лошадей рысистой породы, и бегами на призы Губернатора Орловской области.

Яна Шелест.