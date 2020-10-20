Коронавирус в Орловской области: более 80% заболевших не использовали средства защиты

Более 80% заболевших в Орловской области не использовали средств защиты Фото: Архив "КП"

Накануне, 19 октября, в Орле прошло заседание профильного комитета облсовета по здравоохранению. Одна из самых злободневных тем на повестке дня – распространение в регионе коронавирусной инфекции.

Напомним, за все время пандемии зарегистрировано 10 360 случаев COVID-2019 (по данным на 18 октября). При это за последнюю неделю количество заражений увеличилось на 14,5%. Больше всего заболевших среди работающего населения в возрасте от 30 до 64 лет – почти 60%.

Не стали исключением и учащиеся. Случаи заражения зарегистрированы уже в 113 образовательных учреждениях Орла, Ливенского, Болховского, Залегощенского, Хотынецкого, Свердловского, Урицкого, Покровского, Кромского, Орловского, Краснозоренского, Должанского, Мценского, Верховского и Должанского районов. Остается нестабильной эпидемическая ситуация в Орловской областной клинической больнице и больнице Семашко.

- В сентябре-октябре был проведен опрос 3373 заболевших. Более 80% из числа них признались, что не использовали средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, такси, в магазинах, торговых центров, на ярмарках и рынках, а также не соблюдали социальную дистанцию при посещении мест массового скопления людей, - приводит данные региональный Роспотребнадзор.

Связи с ростом заболеваемости контроль за соблюдением масочного режима и ограничительных мер продолжает усиливаться. За отсутствие масок, дезинфицирующих средств, термометрии персонала и отсутствие рециркуляторов за неделю оштрафовали уже 44 предприятия. Продолжается мониторинг среди посетителей магазинов и пассажиров общественного транспорта, а также работников офисных зданий.