Коронавирус в Орловской области, последние новости на 20 октября 2020: в регионе рекорд по заболеваемости

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 20 октября Фото: Архив "КП"

Как распространяется коронавирус по регионам России рассказал федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 20 октября 2020 года.

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В регионе фиксируют рекордную заболеваемость. Число заболевших в Орловской области превысило все больше приближается к отметке 11 тысяч человек. За сутки заразилось еще 169 орловцев, а количество заразившихся за все время пандемии достигает уже 10653.

Инфографика https://yandex.ru

Выздоровело и выписано из больниц, либо снято с домашнего наблюдения, 64 человека. У этих пациентов 2 теста на COVID-19 оказались отрицательными и теперь орловцы, справившиеся с болезнью, вернутся к привычной жизни. В целом за месяцы наблюдения выписано по выздоровлению 8080 жителей региона.

О новых смертельных случаях не сообщается. Всего ушло из жизни 144 человека, переносивших инфекцию.