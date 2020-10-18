Коронавирус в Орловской области, последние новости на 18 октября 2020: заразились еще 120 человек

Коронавирус в Орловской области, последние новости 18 октября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 18 октября, федеральный оперштаб представил новые данные о распространении коронавирусной инфекции в Орловской области. За последние сутки количество заболевших вновь бьет рекорды.

Исследования на COVID-19 подтвердили заболевание у еще 120 орловцев. Таким образом, за весь период пандемии заразились уже 10 тысяч 360 человек. Излечились 7985 пациентов. За минувшие сутки выписались из больниц по выздоровлению всего девять человек. Продолжает лечение 2 тысячи 231 орловец.

О новых летальных исходах не сообщается. В целом, согласно официальной статистике, в Орловской области скончалось 144 человека клинически подтвержденным с диагнозом коронавирусная инфекция.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и ограничения по коронавирусу. Пока что они продлены до 31 октября включительно.

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