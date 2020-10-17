Коронавирус в Орловской области, последние новости на 17 октября 2020: заболело еще 118 человек, один скончался

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 17 октября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 17 октября, федеральный оперштаб озвучил обновленные данные о распространении коронавирусной инфекции в Орловской области. За последние сутки количество заболевших вновь превысило сотню человек.

Накануне тесты на COVID-19 подтверлили заболевание у еще 118 орловцев. Таким образом за весь период пандемии заразились уже 10240 человек. Излечились 7976 пациентов, из них 79 за минувший день. Продолжает лечение 2 тысячи 121 орловец.

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Количество смертельных исходов COVID-19 также пополнилась. Фердеральный оперативный штаб подтвердил смерть еще одного пациента с с диагнозом коронавирусная инфекция. Всего в Орловской области скончалось уже 144 человека.

По данным озвученным руководителем регионального Управления Роспотребнадзора Александром Румянцевым, коэффициент распространения инфекции в области сейчас составляет 1,12. Общее число работающего населения среди заболевших коронавирусом составляет 62% от общего числа.

Инфографика https://yandex.ru/

По степени тяжести заболевания преобладают формы с легким течением - 74,2%, формы средней степени тяжести - 23,5%, тяжелые формы - 2,3%. Детей с тяжелыми формами COVID-19 не зарегистрировано.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и ограничения по коронавирусу. Пока что они продлены до 31 октября включительно.

Мы следим за развитием ситуации.