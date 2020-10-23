Коронавирус в Орловской области, последние новости на 23 октября 2020: число заболевших превысило 11 000

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область переступила порог в 11 тысяч заболевших коронавирусом. Свежую статистику представил федеральный оперштаб, мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 23 октября 2020 года.

За сутки в регионе вновь выявлено больше сотни заразившихся, а именно 117 человек. Таким образом общее количество инфицировавшихся COVID-19 за пандемию составляет уже 11 006 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению за сутки всего 17 человек. В общей сложности болезнь за эти месяцы смогли победить 8 287 человек.

Инфографика яндекс.ру

О новых смертельных случаях коронавируса на сегодняшний день не сообщается. В области скончалось 147 человек, у которых лабораторно подтвердилась инфекция.

Инфографика яндекс.ру

Количество случаев заражения растет. При этом у заболевших все чаще регистрируют внебольничную пневмонию.

В области продолжаются тестирования на антитела к новой коронавирусной инфекции. Они обнаружены у 14,3% жителей региона, прошедших обследование. По последним данным, представленным Управлением Роспотребнадзора по Орловской области, за весь период пандемии проведено 21 540 серологических исследований, наличие антител показали 3086 из них.

В четверг, 22 октября, на заседании регионального оперштаба обсудили ситуацию с заражением коронавирусом среди воспитанников детских садов, учащихся школ и студентов. За прошлую неделю заболели 10 дошколят, 51 школьник и 7 студентов. Случаи COVID-19 выявили в образовательных учреждениях Орла, Троснянского, Орловского, Дмитровского, Малоархангельского, Ливенского и Покровского районов.

Тем временем в России зафиксирован рекордный прирост заболевших за сутки. Врачи выявили 17 340 новых случаев заражения.

Мы следим за развитием ситуации.