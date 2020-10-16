С почвообрабатывающей техникой лад - урожай богат

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Сельхозпроизводители Черноземья завершают уборку подсолнечника, кукурузы и свеклы. Но работы в поле хватает. Для сельских тружеников важно и качество обработки почвы, которое непосредственно влияет на ее плодородие. На помощь аграриям приходит почвообрабатывающая техника Ростсельмаш, которая с каждым годом все больше модернизируется.

Адаптация к различным условиям эксплуатации

Независимо от вида возделываемых сельскохозяйственных культур одной вспашки поля недостаточно для получения стабильного урожая. Агротехническим приемом, применяемым при уходе за парами и посевами, а также при окультуривании залежных земель является боронование. Повысить плодородные свойства почвы и сократить расходы в борьбе за высокий урожай позволяет обработка полей с помощью дисковых борон.

Дисковые бороны Ростсельмаш способны работать практически во всех климатических условиях при обработке почв разного механического состава с влажностью до 28% и твердостью до 3,5 МПа (35 кг/см2), не засоренных камнями. Послеуборочное дискование позволяет выровнять поверхность почвы, заделать стерневые остатки, уничтожить сорняки и предохранить почву от высыхания. При этом качество работы техники будет зависеть не только от условий: рельефа поля, влажности, степени засоренности, обилия и характера стерни, - но и от веса агрегата. В зависимости от нагрузки, которая приходится на одно лезвие диска или на метр ширины захвата, дисковые бороны делятся на легкие (500 - 760 кг/м), средние (760 - 930 кг/м), тяжелые (930 - 1100 кг) и сверхтяжелые (1100 -1400 кг/м). Легкие орудия хорошо справляются с заделкой стерни зерновых. Средние и тяжелые бороны более эффективны при дисковании после уборки крупностебельных культур.

Тандемные дисковые бороны Х-образной конструкции серии DX относятся к типу среднетяжелых агрегатов. При ширине от 8,8 до 10,8 м и массе 850 на 1 м захвата они обеспечивают стабильное боронование и заделку пожнивных остатков на глубину от 7 до 18 см при скорости движения трактора 10 км/ч. Плавающая сцепка позволяет машине копировать рельеф поля без отклонения от заданных параметров обработки.

- Мы первый год работаем с дисковой бороной DX-850/880 Ростсельмаш,- рассказывает глава КФХ Епихин Александр Николаевич, Орловская область.- Тяжелый, мощный агрегат с шириной захвата 8 метров. Обработали 500 га земли без дополнительного технического обслуживания. Выбором доволен. Значительной получилась и финансовая экономия.

Офсетные бороны отличаются V-образным расположением дисковых батарей, меньшей шириной захвата (4,3 и 6 м), но большей массой- 968 и 1300 кг на один метр захвата. Эта машина относится к классу тяжелых орудий и обеспечивает максимальное проникновение в почву на глубину от 7 до 25 см при аналогичной скорости движения 10 км/ч. Такой агрегат прекрасно справляется не только с послеуборочной обработкой, но и с разделкой целинных земель.

- В нашем хозяйстве дисковая борона DV-1500/430 работает третий сезон, - рассказывает директор предприятия «Березка» Сергей Борисов, Курская область. - Машина оказалась на высоте, показывает хороший результат как на залежных землях, так и при обработке стерни после уборки урожая. Агрегат качественный, мощный, долговечный. Устраивает сервисное обслуживание. Приобретением очень довольны.

Ресурс на долгосрочную перспективу

Простая и надежная конструкция, минимальные настройки, которые требуются для подготовки техники к работе, - все эти требования применимы к любой сельхозтехнике. И бороны Ростсельмаш не исключение.

Все дисковые батареи проходят затяжку в заводских условиях до 5153 Н*м на боронах серии DV и до 4339 Н*м в серии DX. И даже после нескольких сезонов работы нет необходимости проверять гайку - уровень затяжки остается неизменным. Что касается других настроек, и здесь все элементарно. Так, с помощью специальных сегментов на главном цилиндре устанавливается требуемая глубина обработки. Цилиндр вращает качающийся вал и поднимает или опускает колеса бороны, контролируя тем самым заглубление дисков. При этом качающийся вал придает дополнительную прочность раме.

Продольное выравнивание бороны осуществляется с помощью специального рычага и также проводится без особых усилий и временных затрат.

Опционально уже в следующем году на бороны можно будет установить систему контроля глубины, которая уже проходит испытания.

В этом году бороны Ростсельмаш были отмечены знаком «Лучшие товары Дона». Машины прошли строгий конкурсный отбор, в котором учитывались не только используемые технологии, но и уровень производства, защита труда на предприятии, положительные отзывы потребителей. Так что, выбирая эти машины для работы на ваших полях, вы можете не сомневаться, что вкладываете ресурсы на долгосрочную перспективу.

Гарантированное сервисное обслуживание - еще один плюс борон компании. Предприятие предоставляет гарантию на технику 2 года. Гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется в любом из регионов России. Технику, о которой идет речь в этой статье, вы можете приобрести на выгодных условиях федерального лизинга с минимальным процентом удорожания. Подробнее эту информацию вы можете узнать у специалистов дилерского центра в Орловской и Курской областях - компании Агропромсервис.

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Полезно знать!

Форма и размер режущих элементов дисковой бороны - еще один немаловажный параметр, на который обращают внимание при выборе агрегата. Четвертая часть диаметра диска - это и есть максимальная величина его заглубления. Так, диски малого диаметра обладают большей угловой скоростью вращения и, как следствие, лучше измельчают почвенную корку, но при этом проигрывают в глубине обработки. Лезвия диаметром от 660 до 813 мм, установленные на боронах Ростсельмаш, позволяют работать на полях с большим количеством пожнивных остатков и равномерно перемешивать почву даже в самых сложных агротехнических условиях.

Резные диски «ромашки» более агрессивно подрезают сорняки, перемешивают пожнивные остатки, образуя крупную комковатую структуру. Такие режущие элементы установлены на офсетных боронах Ростсельмаш серии DV. Они хороши для разделки целинных земель и способны работать даже в условиях повышенной влажности.

Абсолютно гладкие диски не могут гарантировать такого же заглубления и сцепления с почвой, как «ромашки». Сферические лезвия без вырезов больше подходят для работы с плотной структурой, например, после устойчивой засухи. Но на влажной почве они проигрывают вырезным.

Безусловно, послеуборочную обработку лучше всего проводить комбинированными орудиями, сочетающими преимущества гладких и резных дисков. Так, в тандемных боронах серии DX передний ряд образуют «ромашки». Они подрезают сорняки, хорошо заглубляются и поднимают нижние слои почвы. Гладкие диски во втором ряду разбивают комья и выравнивают поверхность поля.

Независимо от конфигурации на бороны Ростсельмаш устанавливаются диски из борсодержащей стали толщиной 9 - 12 мм. Стопорящиеся стальные проставки между дисками, подшипники Т2-215, способные выдерживать радиальные нагрузки до 10,5 тонны, и непревзойденный момент затяжки дисковых батарей в 5135 Н*м обеспечивает надежную работу техники на долгие годы.

Валентина Васильева.