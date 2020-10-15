Коронавирус в Орловской области, последние новости на 15 октября 2020: число заболевших COVID-19 превысило 10 тысяч человек

В Орловской области уже больше 10 тысяч заболевших коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Орловской области число заболевших коронавирусной инфекцией жителей превысило порог в 10 тысяч. Федеральный оперштаб представил свежие данные о распространении болезни в России, Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 15 октября 2020 года.

COVID-19 подтвердился еще у 114 орловцев. Уже который день количество новых заболевших превышает сотню человек. А всего в регионе, за период наблюдения, заразилось 10 005 жителей.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению за сутки также больше сотни человек: излечились от коронавируса еще 108 орловцев. Теперь они могут вернуться к прежней, "доковидной" жизни. Всего болезнь победило 7 829 жителей области.

Инфографика яндекс.ру

Зафиксирован и еще 1 смертельный случай коронавируса, по сообщению оперативного штаба.Количество скончавшихся за время пандемии пациентов, у которых подтвредилось наличие коронавирусной инфекции, на сегодняшний день составляет 141.

Инфографика яндекс.ру

Что касается распространения болезни по региону, то самое больше всего человек заболело в областном центре - городе Орле. На втором месте по числу подхвативших коронавирус Орловский район, следом город Ливенский район, Мценский, Урицкий. Меньше всего коронавирус распространен в Сосковском, Краснозоренском и Корсаковском районах: здесь за все время мониторинга выявлено не более 50 заболевших ( в каждом муниципальном образовании).

В регионах России за сутки заболело еще 13 754 человека, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией - 1 354 163 жителя. Выздоровело 8 392 пациента, суммарно - 1 048 097. Скончалось еще 285 пациентов с COVID-19, а число умерших за месяцы пандемии на сегодняшний день достигает 23 491.

Мы следим за развитием ситуации.