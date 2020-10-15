Игорь Артамонов побывал на открытии современной библиотеки

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Глава региона Игорь Артамонов оценил одну из них на улице Ильича. Библиотека №6 носит имя Петра Семенова Тян-Шанского. Это не просто книгохранилище, а образовательный центр, где можно почитать литературу и овладеть современными знаниями и навыками. Здесь всех желающих ждут объедения по интересам: клубы «НаукаPRO», «КиноМаяк», «БиблиоХайп», «Собеседник», «Вокруг света», литературная студия, IQ-лаборатория, курсы иностранного языка, компьютерной грамотности. В библиотеке есть коворкинг-зона, уютный кафетерий, камера хранения. Планируется проведение открытых лекций, телемостов, коучинговых сессий, художественных перформансов, культурных встреч .

«В детстве я много времени проводил в библиотеке. Эта сильно отличается. Хорошо, если модернизация поможет привлечь молодежь. Здесь есть много литературы для разных читателей. Нужно образовывать подрастающее поколение», - сказал глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Библиотеки нового поколения сочетают в себе интересный тематический дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям. Пользователей порадуют более шести тысяч новинок на любой читательский вкус. С помощью станции автоматизированной книговыдачи читатель сможет самостоятельно зарегистрировать и продлить книгу.

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Библиотека № 6 специализируется на продвижении научно-популярной литературы – по химии, биологии, географии и другим направлениям естественных наук, а также изданий по страноведению, технике, искусству, личностному росту, мемуарной литературы и самоучителей иностранных языков.

Тематическая направленность военно-исторической библиотеки имени М. В. Водопьянова – авиационная. Каждый её посетитель познакомится с героической историей страны и края, военно-политическими и трудовыми подвигами, полётами, авиацией и грандиозностью человеческой мысли. В библиотеке созданы зал «прошлого», посвящённый истории авиации ХХ века, зал «будущего», где разместили модели самолётов двух последних десятилетий и книги о них.

Здесь можно моделировать и конструировать, использовать шлем виртуальной реальности HtcVivePro. В библиотеке всех желающих ждут объединения по интересам: клубы «Отечество», «Горница добрых дел», «Радиоволна – ВИБ», «Небо зовёт», лектории «Вектор на профессию», «Дороги памяти и славы», «Подвиг Гагарина продолжается», мастер- классы видеомонтажа и фотосъёмки, курсы финансовой и компьютерной грамотности.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.