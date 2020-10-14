Коронавирус в Орловской области, последние новости на 14 октября 2020: 116 человек заболело, 146 выздоровело

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Федеральный оперштаб рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 14 октября 2020 года.

За сутки количество заболевших вновь превысило сотню человек: заболело еще 116 жителей области. Таким образом, общее число заразившихся неуклонно приближается к 10 тысячам и составляет на сегодняшний день 9 891.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано сегодня пациентов больше, чем заболело - излечились от COVID-19 и сняты с наблюдения 146 человек. Всего смог победить болезнь 7 721 орловец.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и о еще одном смертельном случае коронавируса. За время пандемии умерло 140 пациентов, заразившихся COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

В регионе начала действовать горячая линия, позвонив по телефону которой можно получить консультацию. На вопросы о коронавирусе ответят специалисты.

Оперативный штаб области рекомендовал организациям вновь перейти на дистанционный режим предоставления услуг жителям. Такая мера необходима из-за роста статистики по заболевшим коронавирусом и ухудшения эпидемиологической ситуации.

С понедельника, 12 октября, начали работу учетно-заградительные посты на въездах в регион. Губернатор Андрей Клычков попросил орловцев не сетовать на пробки, которые возникают из-за работы постов при въездах на Орловщину. Также глава региона отметил, что никакого запрета на въезд в Орловскую область нет.

Сам глава региона заразился коронавирусом. По словам губернатора, у него невысокая температура и головная боль.

А ЧТО В РОССИИ?

По России за сутки коронавирус подтвердился еще у 14 231 жителя, а суммарно заболело уже 1 340 409 человек. Выздоровело 7 920 пациентов, за все время - 1 039 705. Смертельных случаев зафиксировано еще 239. Пандемия унесла жизни 23 205 человек в регионах России.

Мы следим за развитием ситуации.