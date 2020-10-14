Орловские полицейские помогли дачнику вернуться домой к родным Фото: Архив "КП"

В Орловском районе полицейские организовали операцию по поискам пенсионера, которому стало плохо при возвращении с дачи. 69-летний мужчина шел один через поле, когда почувствовал резкое недомогание и упал.

ЧП произошло на днях в районе девяти часов вечера возле деревни Ступишино. Пожилой мужчина попытался встать, но сил идти уже не было. Он попытался дозвониться родственникам и рассказать о приключившейся беде, но никто не брал трубку. Уже стемнело, начинало холодать, зарядка на телефоне заканчивалась. Тогда, сделав последнее усилие, пенсионер набрал телефон полиции.

Принявшие вызов стражи порядка, немедленно отравились к родственникам дачника. Оказалось, они не слышали звонков. Дальше дело пошло на минуты: внук пенсионера и полицейские отправились на поиски в поле.

Сначала они попытались обследовать территорию на машине со звуковыми и световыми сигналами, но безрезультатно. Дачника нигде не было, на призыв он не откликался. Тогда было принято решение идти пешком по полю к остановке. К этому времени уже стало совсем по-осеннему темно.

Полицейские прошли 700 метров от трассы, когда услышали крики пенсионера. Он почувствовал, что к нему идут на помощь и попытался дать о себе знать. Стражи порядка нашли его по голосу. Мужчине все еще было плохо, он не мог встать, но от больницы наотрез отказался и просился домой.

- Полицейские довели его до служебного автомобиля. Как только он оказался в салоне машины, у него разрядился и отключился телефон. Вызов в полицию, который он сделал, оказался очень своевременным. Через сорок минут после начала поисковой операции, пенсионер уже был дома. Его передали родственникам, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.