Решение принято: депутаты горсовета поддержали благоустройство парка Победы в Орле

Депутаты горсовета поддержали благоустройство в парке Победы. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Сегодня, 14 октября, в Орле подвели итоги долгих споров из-за благоустройства парка Победы. Депутаты горсовета практически единогласно, 33 из 34 присутствовавших на внеочередном заседании, поддержали проект будущих изменений.

Проект благоустройства одобрен практически единогласно Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

До окончательного вердикта народных избранников в большом зале администрации города кипели нешуточные страсти. «Возмутителями спокойствия» стали жители Веселой слободы, попытавшиеся добиться того, чтобы в проекте учли их пожелания и сохранили территорию для тихого отдыха. Основная же масса участников встречи по этому поводу решила воздержаться. Представители общественности остались в меньшинстве на горсовете.

Жители Веселой слободы просили депутатов не принимать проект и учесть их пожелания Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выступивший с докладом начальник управления градостроительства администрации Орла Владимир Плотников подчеркнул: проект доработан с учетом уже имеющихся замечаний депутатов горсовета и представителей ветеранских организаций. В итоге нем предусмотрено больше акцентов на патриотику: в парке должны появиться военный мемориал, тематическая центральная аллея, обустроено место для военной техники времен Великой Победы и малые архитектурные формы.

Что же касается вырубки деревьев, то, по словам Владимира Владимировича, никаких нарушений нет, будут снесены только больные и уже погибшие деревья. Их подсчитала и пронумеровала специальная лесозащитная комиссия из Тулы. Взамен снесенным насаждениям он пообещал: высадят молодые здоровые клены и липы.

Кроме того, в парке все же планируют обустроить веревочный городок, летнюю сцену, спортивные, игровые и развлекательные площадки с кафе. Об этом депутаты высказались отдельно.

- Я как молодая современная женщина полностью поддерживаю проект благоустройства. Он замечательный. Я считаю, что в наше время в парках обязательно должны быть предусмотрены игровые и развлекательные зоны, иначе как мы можем завлечь туда детей и молодежь, - заявила народная избранница Марина Франко.

С ее мнением согласились не все, но и выступать против тоже не стали.

Однако стоить отметить, четкого плана действий и проекта на горсовете все же не было озвучено. Например, проект «в перспективе» предполагает строительство моста через Оку в сторону Пушкарной улицы, но возможно это только при дополнительном финансировании. Тоже самое с парковкой. По плану она будет, но на сколько мест пока точно не ясно.

Владимир Плотников: "Все высказанные замечания будут учтены при корректировке проекта" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По-прежнему от депутатов поступало много предложений, которые городские власти обещали учесть во время благоустройства. Оно, кстати, пройдет в четыре этапа и каким будет парк в окончательном виде остается под вопросом.

Тем временем в заповедной зоне уже во всю кипит работа, начавшаяся еще до принятия решения горсовета.

- Сейчас ведутся работы по благоустройству первой очереди – восстановление дорожек и вырубка сухостоя. Они не меняют облик парка и поэтому особого разрешения горсовета не требуют, - подчеркнул Владимир Плотников.

Отрицать того, что сейчас прокуратура ведет проверку о законности начала работ до согласования с горсоветом, руководитель управления градостроительства администрации Орла не стал. Каким будут ее итоги покажет время. Ясно лишь одно – благоустройству быть, «добро» от горсовета получено.

Мы продолжаем следить за ситуацией.