Коронавирус в Орловской области, последние новости на 21 октября 2020 года: 120 человек заболело, 2 скончалось

Фото: Ольга СУПОНЕВА

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в России выросло еще на несколько тысяч человек, свежие данные о распространении инфекции представил федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 21 октября 2020 года.

В Орле и области еще 120 человек заразились коронавирусом. Регион неуклонно движется в сторону цифры в 11 тысяч зараженных, на сегодняшний день общее число заболевших COVID-19 составляет уже 10 773.

Инфографика яндекс.ру

Выписан по выздоровлению за сутки 91 пациент. Суммарно, смог победить болезнь 8 171 житель Орловской области.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперштаб и о еще 2 смертельных исходах. Таким образом, за весь период мониторинга в регионе умерло 146 человек с лабораторно подтврежденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Инфографика яндекс.ру

Статистика по заболевшим с каждым днем растет. За последнюю неделю количество заражений увеличилось на 14,5%. Больше всего заболевших среди работающего населения в возрасте от 30 до 64 лет – почти 60%.

В Орловской области заняты почти все ковидные койки в больницах, по данным на 20 октября их развернуто 1178, департамент здравоохранения главной целью ставит увеличение коечного фонда. Кроме того, для медицинских учреждений закупят ПЦР-лаборатории, чтобы увеличить количество проводимых тестов на COVID-19.