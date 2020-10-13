Коронавирус в Орловской области, последние новости на 13 октября 2020: заболело еще 110 человек, 2 скончалось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 13 октября 2020 года Фото: Архив "КП"

О ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионах России рассказал федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 13 октября 2020 года.

В регионе заболело еще 110 жителей. Уже несколько дней подряд количество выявленных за сутки зараженных превышает сотню человек. Суммарно, коронавирусной инфекцией заболело уже 9 775 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано вдвое меньше человек, чем заболело: больницы покинули или сняты с домашнего наблюдения еще 55 жителей, излечившихся от COVID-19. За все время наблюдения смогли излечиться от коронавируса 7 575 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и о двух летальных исходах. В Орловской области за время пандемии умерло 139 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

Инфографика яндекс.ру

Из-за роста статистики власти региона ужесточают меры санитарной безопасности. Так, теперь свободно пересечь границы Орловщины не удастся: на въездах с пяти основных направлений установлены учетно-заградительные посты. Медики проверят состояние здоровья приезжающих.

В это же время медицинские учреждения наращивают коечный фонд, так как пациентов, которым нужна госпитализация, все больше. По сообщению губернатора Орловской области Андрея Клычкова, который и сам заразился коронавирусом, уровень госпитализации в регионе выше, чем в период весенней вспышки COVID-19.

По России в целом за сутки выявлено 13 868 случаев заражения коронавирусом, количество заболевших пациентов за время пандемии достигло 1 326 178. Выздоровело 7 550 россиян, всего - 1 031 785. Смертельных случаев коронавируса подтверждено еще 244. Пандемия унесла жизни 22 966 человек в РФ.

Мы следим за развитием ситуации.