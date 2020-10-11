Коронавирус в Орловской области, последние новости на 11 октября 2020: количество заболевших превысило 9 500 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Федеральный оперативный штаб рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, складывающейся на сегодняшний день в России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 11 октября 2020 года.

Вновь регион побил антирекорд по количеству новых заболевших за последние недели: коронавирусом заразилось еще 119 орловцев. Суммируя, общее число заболевших COVID-19 превысило 9,5 тысяч человек и составляет 9 553.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело еще 17 жителей региона, цифра традиционно невысокая для выходного дня. За все время наблюдения смогли победить болезнь 7 490 человек.

Инфографика яндекс.ру

О новых летальных исходах на сегодняшний день оперативный штаб не сообщает. В Орловской области за время наблюдения пандемия унесла жизни 137 человек.

Инфографика яндекс.ру

По России в целом за сутки выявлено 13 634 случая заражения коронавирусной инфекцией, что также является антирекордом последних недель. За все время мониторинга в регионах РФ заболело 1 298 718 жителей. Выздоровело и выписано еще 4240 пациентов, а в общем - 1 020 442. Скончалось еще 149 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, за все время распространения инфекции - 22 597 россиян.

Мы следим за развитием ситуации.