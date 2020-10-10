Коронавирус в Орловской области, последние новости на 10 октября 2020: статистика заболевших пополнилась еще 110 пациентами

В Орловской области коронавирусом заразилось еще 110 человек

Федеральный оперштаб представил обновленную статистику по распространению коронавирусной инфекции в стране. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 10 октября 2020 года.

За сутки в регионе выявлено еще 110 заразившихся, что является рекордом последних недель. Таким образом, суммарное число заболевших коронавирусом орловцев достигает уже 9 434 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано пациентов меньше, чем заразилось. Накануне покинул больницы или был сняты с домашнего наблюдения 61 человек. Все они вылечились и вернутся к "доковидной" жизни. Всего же за время мониторинга смогли победить коронавирус 7 473 жителя Орловской области.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и о еще одном смертельном случае COVID-19. Пандемия унесла жизни 137 человек, у всех лабораторно подтвердилось наличие коронавируса.

Инфографика яндекс.ру

По России в целом за сутки коронавирус атаковал еще 12 846 человек, а суммарная цифра заразившихся - 1 285 084 человека. Выписан по выздоровлению 6 781 человек, всего 1 016 202 пациента смогли победить COVID-19. Скончалось еще 197 жителей РФ, а число смертей, зафиксированных за месяцы мониторинга, достигло 22 454.

Мы следим за развитием ситуации.