Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 9 октября

Инфографика регионального оперштаба

В Орловской области на 9 октября 2020 года подтверждено еще 100 фактов заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей. Оперштаб региона представил обновленную карту географии болезни.

Наибольшее число заразившихся за сутки выявлено в городе Орле - 45 человек. В Орловском районе заболело еще 26 жителей, 11 человек заразилось в Залегощенском районе, 5 в Ливенском, 3 в Свердловском, по 2 жителя подхватили COVID-19 в Троснянском, Дмитровском и Болховском районах,по одному заболевшему выявлено в Мценском, Колпнянском, Глазуновском, Кромском районах.

В целом картина за время пандемии сложилась следующая. Число заболевших в городе Орле составляет 4668 человек, в Орловском районе 1070 заболевших, в Ливенском 684 (район обогнал Мценский по числу заболевших), в Мценском 666, в Урицком 312, в Болховском 271, в Дмитровском 158, в Новодеревеньковском 141, в Свердловском 117, в Кромском и Хотынецком по 114, в Малоархангельском 104, в Покровском и Залегощенском по 103.

Есть районы, которые не перешагнули порог в сотню заразившихся. Это Верховский район, где заболело 93 человека, Колпнянский и Новосильский - по 82 заразившихся, Должанский - 78, Глазуновский - 76, Шаблыкинский - 71, Знаменский - 68, Троснянский - 51, Сосковский - 41, Краснозоренский - 33, Корсаковский - 24.

Рассказал региональный оперштаб и о ситуации у регионов-соседей. Так, в Тульской области 10, 5 тысяч заболевших коронавирусом, в Брянской чуть менее 10,1 тысячи, в Калужской 9,8 тысяч. Меньше в Курской - здесь заболело 8,6 тысяч человек, и в Липецкой - 6,5 тысяч заразившихся.

Мы следим за развитием ситуации.