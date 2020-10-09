В Орле осудят экс-гаишника, обещавшего замять последствия ДТП за деньги

В Орловской области до суда дошло дело экс-полицейского, обещавшего замять последствия серьезного ДТП за деньги Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области до суда дошло дело экс-полицейского, обещавшего замять последствия серьезного ДТП за деньги. Теперь уже бывшего сотрудника ГИБДД с поличным поймали на получении взятки.

Действия нечистого на руку сотрудника Свердловского отдела полиции пресекли сотрудники собственной службы безопасности регионального УМВД. Тогда инспектор по исполнению административного законодательства на рабочем месте получил через посредника 30 тысяч рублей. За эти деньги инспектор должен был прекратить административное преследование виновника дорожно-транспортного происшествия, сбившего пешехода. При этом пешеход получил травмы и инспектор должен был, напротив, дать уголовно-правовую оценку аварии: она вполне могла потянуть на уголовное дело.

Однако деньги оказались для «стража правопорядка» важнее. При получении взятки мужчину задержали, следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ: получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия. На сегодняшний день расследование завершено.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Из органов внутренних дел гаишника уволили.

- По результатам служебной проверки данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали ситуацию корреспонденту «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.