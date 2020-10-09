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Администрация Орла: жители домов возле парка Победы поддержали благоустройство

Городские власти нашли ответ на возражения общественников
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Городские власти нашли ответ на возражения общественников по благоустройству парка Победы

Городские власти нашли ответ на возражения общественников по благоустройству парка Победы

В Орле бурно обсуждают предстоящее преображение парка Победы. Эта территория получила больше всего голосов на народном голосовании за благоустройство. Нашелся и проект грядущих изменений. Однако тема парка все более становится скандальной.

К слову, сейчас парк Победы больше похож на лес. Благоустройство не проводилось много лет, если не десятилетий. Вот общественники и подняли вопрос о его приведении в подобающий вид.

К ситуации подключились и областные власти, которые провели всероссийский градостроительный конкурс на лучший проект благоустройства. В итоге победила концепция московской фирмы. Правда, депутаты горсовета, как и многие жители Орла, жестко раскритиковали пока еще эскизный проект и отправили на корректировку.

Тем временем, еще до появления утвержденного проекта, в парке закипела работа. Подрядчик уже сносит «лишние» деревья, завез песок, огородил территорию забором. Это вызвало громкое недовольства общественников. Подпитал его и случившийся недавно в парке пожар.

Власти города Орла попытались сгладить ситуацию и обратились к жителям частного сектора возле парка Победы. Встреча с начальником управления градостроительства городской администрации Владимиром Плотниковым состоялась 8 октября.

- Споров о том, каким должен стать парк Победы много. Однако все жители категорически согласны с тем, что благоустройство — необходимо. Концепция парка предусматривает закладку мемориала. Предметный разговор об этом начнется в 2021 году, после реализации первого этапа благоустройства общественной территории, - заявила пресс-служба администрации по итогах встречи.

Мы следим за ситуацией.

КАРТИНА ДНЯГородская среда в Орле

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