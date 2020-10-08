«Орелмасло»: технологии XXI века, экологичность и традиции натурального продукта

Экстракционный цех оснащен современным европейским оборудованием

Наталья МЕРКУЛОВА

АО «Орелмасло» запустило маслоэкстракционный цех с европейским оборудованием, вековыми традициями качества и современным подходом к экологичности.

Что же это означает для самого предприятия, жителей областного центра и Орловщины в целом? Давайте разберемся во всем по порядку.

ШАГ В БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ ДЛЯ «ОРЕЛМАСЛО»

История маслобойного завода в Орле насчитывает более 120 лет. Открывшись в 1898 году по инициативе купцов Калашникова, Тосина и Гартмана, предприятие никогда не простаивало. Даже после тяжелых испытаний войной завод возродился и продолжил развиваться.

Сегодня «Орелмасло» - это уже бренд, один из крупнейших производственно-перерабатывающих комплексов и лидер по переработке семян рапса и подсолнечника в Центральной России. Но время не стоит на месте: появляются новые технологии, а значит и новые перспективы.

К открытию нового цеха предприятие шло уже давно. Деньги в него вложили немалые: общая сумма инвестиций в проект составила 1,5 миллиарда рублей. В итоге всего за полтора года на территории завода вырос абсолютно новый экстракционный цех.

Для предприятия это настоящий рывок в будущее. Теперь оно увеличит объемы переработки сырья в два раза - с 215 тысяч до 400 тысяч тонн в год и расширит ассортимент продукции не только на отечественном рынке, но и за рубежом.

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- Кроме подсолнечника и рапса в сезон «Орелмасло» сможет перерабатывать сою. Будет производиться и новый продукт - соевый шрот, который широко востребован при производстве кормов для животных. Мы увеличим производство масла и шрота, под которые уже готовы новые склады. Параллельно идет реконструкция элеватора, мощность хранения которого увеличится до 60 тысяч тонн семян. Также уже заканчивается строительство резервуарного парка масла объемом 8750 тонн, - рассказывает Владимир Павлов, генеральный директор завода АО «Орелмасло».

Однако наращивая объемы и темпы производства, предприятие особое внимание уделяет экологии и соблюдению современных международных стандартов. Защита окружающей среды - в приоритете для компании, и новый цех тому доказательство.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ОРЛОВЦЕВ

Долгие годы «Орелмасло» использовало для производства масел технологию двукратного прессования, при которой возможно появление избыточного запаха. Для решения этого вопроса несколько лет назад была установлена дорогостоящая голландская воздухоочистительная установка.

Теперь же открытие нового экстракционного цеха поставило в этом вопросе точку. Благодаря новому европейскому оборудованию, которое орловские специа-листы устанавливали и запустили вместе с коллегами из британской компании Europa Crown Limited, предприятие смогло перейти к новому методу добычи масла из семян при низкой температуре - всего 70 - 85 градусов.

- Проект нашего нового цеха уникален. Здесь работает система нулевого стока, т. е. никакие производственные стоки не поступают во внешнюю среду и в канализацию. Благодаря установленному оборудованию закрытого цикличного типа все стоки полностью перерабатываются и в виде небольшого осадка возвращаются опять в систему, а сама вода повторно нагревается и в виде пара поступает в цех. С производства ни капли воды не уходит, - рассказывает Александр Дьяконов, начальник цеха экстракции завода АО «Орелмасло».

Единственное, что в конечном итоге выходит с завода - это шрот на комбикорма для животных и масло, поступающее на продажу и в дальнейшее производство.

Теперь за свое экологическое благополучие орловцы могут не волноваться. Однако немаловажным в нашем регионе остается еще один вопрос - работа.

Новый маслоэкстракционный цех открыл для жителей Орловской области перспективные возможности трудоустройства с достойной стабильной заработной платой и со всеми социальными гарантиями.

Сейчас на предприятии «Орелмасло» работает свыше 300 сотрудников. Размер средней заработной платы на заводе составляет более 40 тысяч рублей, причем она не стоит на месте, а регулярно индексируется. Текучки кадров на производстве нет, но наборы новых сотрудников идут постоянно. К слову, все производственные процессы, которые происходят в маслоэкстракционном цехе, настолько высокотехнологичны, автоматизированы и инновационны, что руководству «Орелмасло» даже пришлось организовать обучение по новой специальности, которой в нашем регионе раньше не существовало. Речь идет о профессии аппаратчик-экстракторщик. Для нее специально написали обучающую программу. На учебном комбинате будущие сотрудники цеха осваивали ее под руководством не только наставников из «Орелмасло», но и английских специалистов.

Все процессы в цехе полностью автоматизированы

ОРЛОВЩИНА ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Открытие нового цеха экстракции на заводе «Орелмасло» стало большим шагом для развития не только самого предприятия, но и в целом производственных сил Орловской области.

Будучи системообразующим предприятием региона, «Орелмасло» является одним из крупнейших ресурсов пополнения бюджета области. Только за 2019 год компания уплатила в региональную казну 109,5 миллиона рублей, а за три квартала 2020-го уже 90,6 миллиона рублей. По словам специалистов, расширение производства обеспечит поступление дополнительных налогов в бюджет, а значит, расширятся возможности и для реализации целого ряда социально значимых для Орловщины программ.

Развитие перерабатывающего производства в нашем регионе вновь дало импульс для сельхозпредприятий, ведь «Орелмасло» делает ставку именно на сырье, выращенное на полях Орловщины.

До открытия цеха экстракции завод закупал 52% семян в Орловской области, остальное в соседних регионах. Теперь доля местного сырья составит уже 58%.

- Орловские аграрии смогут поставлять на предприя-тие значительно больше выращенной ими продукции. Теперь завод закупает кроме рапса и подсолнечника еще и сою. Причем для местного аграрного сектора работает «семенная программа», в рамках которой мы предоставляем по минимальной цене хозяйствам семена, затем у них же приобретаем выращенное сырье по рыночной стоимости, - говорит Владимир Павлов, генеральный директор завода АО «Орелмасло».

Отметим, предприятие является крупнейшим экспортером региона. В 2017 году оно поставило на внешний рынок продукцию на сумму 1,7 млрд рублей, в 2019 году - уже на 2 млрд рублей, в 2020 году планирует увеличить экспортируемую выручку до 2,5 млрд рублей.

ЗНАЙ!

«Орелмасло» сегодня - один из лидеров по переработке семян рапса и подсолнечника в Центральной России. Предприятие бережно хранит и развивает вековые традиции производства растительных масел.

Завод уже много лет производит pапсовое и подсолнечное масло как для пищевых, так и для промышленных целей. Сегодня «Орелмасло» поставляет животноводческим хозяйствам страны рапсовый, подсолнечный и соевый шрот, используемый для изготовления кормов.

Предприятие удостоено множества наград - медалей и грамот - за качество выпускаемой продукции.

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