Угрожал ножом преподавателю: в сеть попало видео конфликта в техникуме Орла

Полиция проводит проверку

В Орле в сеть попало видео нешуточного конфликта между студентом и преподавателем техникума. Свидетель конфликта запечатлел, как юноша угрожает ножом сотруднику учебного учреждения.

По предварительной информации, конфликт случился в Орловском техникуме сферы услуг. Видео анонимный автор выложил в местном сообществе в социальной сети "Инцидент Орел".

Сюжет записи: кабинет учебного учреждения, несколько взрослых и подросток. Очевидно, самому инциденту предшествовала поучительная беседа, которой юноша остался недоволен.

"Ты испугался полиции?" - спрашивает женщина в кадре, парень отвечает "Да, я боюсь". Разговор явно не складывается, студент хочет покинуть кабинет, но его не выпускают. В какой-то момент герой видео достает нож и просит отойти мужчину от двери, угрожая "пырнуть". Мужчина отходит от двери, юный участник конфликта покидает помещение.

Полиция организовала проверку.

- По данному факту ОП №2 УМВД России по городу Орлу проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщила корреспонденту "КП" Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области.

На данный момент информация уточняется.