Коронавирус в Орловской области, последние новости на 7 октября: контроль ужесточают, заразившихся все больше

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 7 октября Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб представил обновленную статистику по новым случаям заражения коронавирусом, выписанным пациентам и летальным исходам. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 7 октября 2020 года.

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Уже несколько дней регион бьет собственные рекорды по числу заболевших за последние три недели. Накануне COVID-19 подтвердился еще у 99 орловцев. Общее число подхвативших болезнь за весь период ее распространения уже превысило 9 тысяч человек и составляет на сегодняшний день 9126.

Выздоровели и выписались из больниц за минувшие сутки 73 пациента. Они смогли побороть заболевание и вернуться к привычной жизни. Суммарно, за время пандемии выздоровело 7 313 жителей региона.

О новых случаях летального исхода федеральный оперативный штаб не сообщает. Всего в Орловской области скончалось 134 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

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Напомним, в Орловской области ограничительные меры по коронавирусу продлены до 31 октября включительно. Это означает, что продолжает действовать режим повышенной готовности, масочный режим, социальная дистанция и соблюдение санитарных правил. Региональный оперштаб уже заявил об ужесточения контроля.

Накануне все организации общепита уведомили о необходимости установить обеззараживатели воздуха - бактерицидные рециркуляторы. Кроме того, руководителям целого ряда организаций советуют по возможности перевести сотрудников на дистанционку.

Рассматривается и возможность возвращения учетно-заградительных постов на въездах в Орловскую область с проверкой новоприбывших на коронавирус.

Мы следим за ситуацией.