Андрей Клычков заболел коронавирусом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заразился коронавирусом. Об этом глава региона сообщил накануне вечером в ходе традиционного прямого эфира в социальных сетях.

- Сегодня необычная для меня обстановка, я нахожусь дома. Скрывать это бессмысленно, пришел вчера тест - я заболел коронавирусом, несмотря на все меры безопасности, которые принимал. Заболела и вся моя семья. Состояние нормальное, немножко температуры, немножко головной боли, - рассказал губернатор.

Андрей Клычков стал 13 губернатором, заразившимся коронавирусной инфекцией. Он отметил, что не прекратит работать, правда исполнять обязанности будет дистанционно, совещания проводить в режиме видеоконференцсвязи.

- Хочу выразить благодарность каждому, кто поддерживает добрыми словами и искренними, теплыми пожеланиями. Буду скорее поправляться, чтобы продолжить трудиться на благо Орловщины и ее замечательных, чутких и отзывчивых жителей, - обратился губернатор к орловцам.

В регионе в целом непростая ситуация с COVID-19. За последнюю неделю значительный прирост заболевших: 732 человек, выписан из больниц при этом 341 человек. На аппаратах ИВЛ находится 6 человек, 469 в стационаре с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число заболевших превысило 9,6 тысяч человек.

Мы следим за ситуацией.