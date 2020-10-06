Коронавирус в Орловской области: количество заболевших превысило 9 тысяч человек

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Федеральный оперштаб представил обновленную статистику по новым случаям заражения коронавирусом, выписанным пациентам и летальным исходам. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 6 октября 2020 года.

Рекордно высокое число заболевших за последние три недели выявлено в регионе: коронавирус COVID-19 подтвердился еще у 94 орловцев. А общее число подхвативших болезнь за весь период ее распространения превысило 9 тысяч человек и составляет на сегодняшний день 9 027.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровел и выписан еще 61 пациент. У выздоровевших орловцев повторный тест на коронавирус отрицательный, они вернулись к своей привычной жизни. Суммарно, за время пандемии выздоровело 7 240 жителей региона.

Инфографика яндекс.ру

Сообщил федеральный оперативный штаб и о 2 летальных исходах. В Орловской области скончалось 134 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

Напомним, в Орловской области продолжает действовать режим повышенной готовности и связанные с ним ограничительные меры, в том числе и обязательное ношение масок в общественных местах. Пока что ограничительные меры по COVID-19 продлены до 31 октября включительно.

Оперативный штаб принял решение об ужесточении контроля за соблюдением мер безопасности по коронавирусу в общественных местах. В частности, все организации общепита обяжут установить обеззараживатели воздуха - бактерицидные рециркуляторы. Соответствующее постановление уже принято.

Что касается ситуации в России в целом, то на 6 октября в регионах подтверждено еще 11 615 случаев заражения коронавирусом, цифра рекордно высокая для последних нескольких недель. Общее число заразившихся достигло 1 237 504 человек. Выписано по выздоровлению еще 6252 пациента, всего смогли справиться с болезнью 988 576 россиян. Новых смертей, по данный оперативного штаба, зафиксировано еще 188. Всего скончалась 21 663 человека.

Мы следим за развитием ситуации.