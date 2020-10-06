Коронавирус в Орловской области: количество заболевших превысило 9 тысяч человек

Фото: Ольга СУПОНЕВА
Федеральный оперштаб представил обновленную статистику по новым случаям заражения коронавирусом, выписанным пациентам и летальным исходам. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 6 октября 2020 года.
Рекордно высокое число заболевших за последние три недели выявлено в регионе: коронавирус COVID-19 подтвердился еще у 94 орловцев. А общее число подхвативших болезнь за весь период ее распространения превысило 9 тысяч человек и составляет на сегодняшний день 9 027.
Инфографика яндекс.ру
Выздоровел и выписан еще 61 пациент. У выздоровевших орловцев повторный тест на коронавирус отрицательный, они вернулись к своей привычной жизни. Суммарно, за время пандемии выздоровело 7 240 жителей региона.
Инфографика яндекс.ру
Сообщил федеральный оперативный штаб и о 2 летальных исходах. В Орловской области скончалось 134 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.
Инфографика яндекс.ру
Напомним, в Орловской области продолжает действовать режим повышенной готовности и связанные с ним ограничительные меры, в том числе и обязательное ношение масок в общественных местах. Пока что ограничительные меры по COVID-19 продлены до 31 октября включительно.
Оперативный штаб принял решение об ужесточении контроля за соблюдением мер безопасности по коронавирусу в общественных местах. В частности, все организации общепита обяжут установить обеззараживатели воздуха - бактерицидные рециркуляторы. Соответствующее постановление уже принято.
Что касается ситуации в России в целом, то на 6 октября в регионах подтверждено еще 11 615 случаев заражения коронавирусом, цифра рекордно высокая для последних нескольких недель. Общее число заразившихся достигло 1 237 504 человек. Выписано по выздоровлению еще 6252 пациента, всего смогли справиться с болезнью 988 576 россиян. Новых смертей, по данный оперативного штаба, зафиксировано еще 188. Всего скончалась 21 663 человека.
Мы следим за развитием ситуации.