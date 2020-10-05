Коронавирус в Орловской области, последние новости на 5 октября: число заболевших за сутки достигло 85

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 5 октября 2020 года Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб представил свежую картину распространения COVID-19 в регионах РФ. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 5 октября 2020 года.

Количество заразившихся за последние сутки орловцев достигло 85 человек, за последние недели это рекордно высокая цифра. А общее число заболевших за время пандемии вплотную приблизилось к 9 тысячам и составляет на сегодняшний день 8933 человека.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению за прошедший день еще 10 пациентов, цифра традиционно для выходного дня невысокая. Суммарно, справиться с COVID-19 смогли 7179 человек.

Инфографика яндекс.ру

Новых летальных случаев за последние сутки не подтверждено. За время мониторинга в Орловской области скончалось 132 жителя с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Инфографика яндекс.ру

Что касается ситуации в России в целом, то за сутки в регионах страны подтвердилось еще 10 888 случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших составило уже 1 225 889. Выздоровел и выписан 3881 пациент, всего - 982 324 человека. Скончалось за сутки еще 117 россиян, в целом же пандемия унесла жизни 21 475 жителей страны.

Мы следим за развитием ситуации.