Коронавирус в Орловской области, последние новости на 4 октября: число заболевших достигло 8848

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 4 октября Фото: Архив "КП"

В Орловской области за сутки выявили еще 71 случай заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные на 4 октября озвучил федеральный оперштаб. Новый рекордный показатель за последние несколько недель в отметку семьдесят был достигнут еще накануне.

Инфографика yandex.ru

В общей сложности за весь период пандемии в Орловской области заболели уже 8 тысяч 848 человек. Из них победить болезнь смогли 7169 пациентов с COVID-19. Число выписавшихся из больниц на выходных традиционно небольшое – всего пять человек.

Лечение в настоящее время продолжают 1547 орловцев.

Инфографика yandex.ru

О новых летальных исходах оперативный штаб не сообщает. Всего за весь период пандемии в Орловской области скончались 132 человека, у всех лабораторно был подтвержден COVID-19.

Напоминаем, в регионе продлен режим повышенной готовности и ограничение до 31 октября 2020 года. Касается это и масочного режима. За его нарушение грозит административная ответственность.

В России в целом за сутки выявлено еще 10 499 случаев заражения коронавирусом среди жителей, всего за месяцы пандемии заболел 1 215 001 человек. Выздоровело за сутки еще 3 284 пациента, суммарно болезнь смогли победить 979 143 человека. Скончалось за прошедший день 107 пациента, число смертей достигло 21 358 человек.

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