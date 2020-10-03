Коронавирус в Орловской области, последние новости на 3 октября: выявлено 70 случаев заражения

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 3 октября 2020 Фото: Архив "КП"

В Орловской области за сутки выявили еще 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные на 3 сентября озвучил федеральный оперштаб. Это новый рекордный показатель за последние несколько недель.

Инфографика yandex.ru

В общей сложности за весь период пандемии в Орловской области заболели уже 8 тысяч 777 человек. Из них победить болезнь смогли 7164 пациентов с COVID-19. Накануне из больниц выписались 58 орловцев.

Лечение в настоящее время продолжают 1481 человек.

За последние сутки вновь пополнилось число смертельных исходов. Оперативный штаб подтвердил, что скончался еще один человек. Пандемия унесла уже жизни 132 жителей Орловской области, у всех лабораторно был подтвержден COVID-19.

Инфографика yandex.ru

Напоминаем, в регионе продлен режим повышенной готовности и ограничение до 31 октября 2020 года. Касается это и масочного режима. За его нарушение грозит административная ответственность.

В настоящее время карантин по коронавирусу действует в нескольких школах и детских садах. Однако образовательные учреждения закрыты не полностью: детей распустили по домам отдельными классами или группами.

В России в целом за сутки выявлено еще 9 859 случаев заражения коронавирусом среди жителей, всего за месяцы пандемии заболел 1 204 502 человека. Выздоровело за сутки еще 5 563 человека, суммарно болезнь смогли победить 975 859 человек. Скончалось за прошедший день 174 пациента, число смертей достигло 21 251 человек.

Мы следим за развитием ситуации.