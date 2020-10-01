«Ростелеком» выступил генеральным партнером Международного форума «Цифровая экономика»

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Мероприятие было посвящено ключевым аспектам и особенностям реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Компания презентовала свои разработки для построения интеллектуальных транспортных систем и внедрения весогабаритного контроля, предложила схему централизованного обращения с медицинскими отходами, а также энергоэффективную модернизацию котельных.

Пристальное внимание эксперты «Ростелекома» уделили цифровой трансформации отрасли культуры Орловщины на примере платформы «Культурный регион». На выставочной площадке презентацию «Ростелекома» провел голосовой помощник «Маруся», который представил сервис «Видеонаблюдение» с видеоаналитикой и распознаванием лиц. На демостенде провайдера состоялась видеоконференция, посвященная расширению телемедицины в системе ОМС.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Для “Ростелекома” развитие цифровой экономики страны — одна из приоритетных задач. На площадках форума мы c партнерами обсудили сервисы, обеспечивающие рост качества жизни граждан и презентовали свои возможности. Одно из рассматриваемых направлений — видеоаналитика от “Ростелекома”, которая может применяться для решения широкого круга задач, в том числе в сфере ЖКХ. Система контролирует уборку дворовой территории, переполненность урн и мусорных контейнеров, определяет наличие граффити, образование сугробов и наледи. Функциональные возможности видеоаналитики также находят эффективное применение и в других сферах жизнедеятельности для анализа потоков людей, составления тепловых карт».

Александр Фукс, коммерческий директор ГК «Фабрика информационных технологий»:

«Мы разработали платформу “Культурный регион”, которая эффективно используется в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Республике Удмуртия. Платформа позволяет субъекту РФ создать единую информационную инфраструктуру в области культуры и туризма для продвижения метабренда региона и востребованности культурного отдыха среди населения. Для учреждений культуры платформа обеспечивает удобный механизм публикации контента, оптимизацию трудовых затрат за счет синхронизации с федеральным решением PRO.КУЛЬТУРА.РФ, повышение посещаемости учреждений культуры и интеграцию современных технологий в работу. Для жителей и гостей региона платформа - это простой доступ к информации о деятельности учреждения культуры в различных информационных каналах, в том числе в социальных сетях, а также возможность приобретения электронных билетов и регистрации на бесплатные мероприятия. Сейчас наша команда ведет с “Ростелекомом”, нашим стратегическим партнером, совместные проекты по платформе “Культурный регион” в ряде регионов».

На панельных дискуссиях форума «Ростелеком» также представил решение «Умная остановка», повышающая уровень городского комфорта. Это современные остановочные павильоны с Wi-Fi и модулем зарядки для гаджетов. Остановка оснащается видеокамерами для безопасности пассажиров, тач-панелью, которые информируют жителей и туристов региона о транспортных схемах и картах, достопримечательностях и афишах города.

«Ростелеком» выступает инфраструктурным партнером государства и бизнеса по формированию и развитию в России цифровой экономики. Подробную информацию о проектах и решениях компании можно найти на сайте или по телефону 8-800-200-30-00.

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