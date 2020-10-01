Коронавирус в Орловской области, последние новости на 1 октября: болеть продолжают 1454 человека

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 1 октября Фото: Архив "КП"

В Орловской области по прежнему растет число заболевших коронавирусом. Сегодня, 1 октября, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 62 случая заражения среди жителей региона. Общее число инфицированных за весь период пандемии, таким образом, достигло 8 тысяч 642 человек.

Инфографика yandex.ru

За последние сутки из больниц и с домашнего наблюдения сняты 65 пациентов, излечившихся от болезни. Всего смогли победить коронавирус и вернуться к прежней жизни 7059 человек. Продолжают лечение 1454 орловца.

О новых летальных случая не сообщается. Всего же за время пандемии в Орловской области скончалось 129 человек. У всех лабораторно подтвердился диагноз COVID-19.

Инфографика yandex.ru

Что же касается ситуации в целом по стране, то за последние сутки в России выявлено 8 тысяч 945 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего за весь период пандемии было зафиксировано 1 185 231 случай заражения. Излечились 964242 человека.

Мы следим за ситуацией.