Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 1 октября: болеть продолжают 1454 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 1 октября 2020 года
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
Коронавирус в Орловской области, последние новости на 1 октября

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 1 октября

Фото: Архив "КП"

В Орловской области по прежнему растет число заболевших коронавирусом. Сегодня, 1 октября, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 62 случая заражения среди жителей региона. Общее число инфицированных за весь период пандемии, таким образом, достигло 8 тысяч 642 человек.

Инфографика yandex.ru

Инфографика yandex.ru

За последние сутки из больниц и с домашнего наблюдения сняты 65 пациентов, излечившихся от болезни. Всего смогли победить коронавирус и вернуться к прежней жизни 7059 человек. Продолжают лечение 1454 орловца.

О новых летальных случая не сообщается. Всего же за время пандемии в Орловской области скончалось 129 человек. У всех лабораторно подтвердился диагноз COVID-19.

Инфографика yandex.ru

Инфографика yandex.ru

Что же касается ситуации в целом по стране, то за последние сутки в России выявлено 8 тысяч 945 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего за весь период пандемии было зафиксировано 1 185 231 случай заражения. Излечились 964242 человека.

Мы следим за ситуацией.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Орловской области 2020: последние новости

Рекомендуемые