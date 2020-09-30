Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 30 сентября: число смертей достигло 129

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 30 сентября 2020 года
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
Коронавирус в Орловской области, последние новости на 30 сентября

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 30 сентября

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 30 сентября, федеральный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражениях коронавирусом в Орловской области. За минувшие сутки заболевание подтвердилось у еще 62 жителей региона. Общее число инфицированных за весь период пандемии, таким образом, достигло 8 тысяч 580 человек.

Инфографика yandex.ru

Инфографика yandex.ru

За последние сутки из больниц и с домашнего наблюдения сняты 86 пациентов, излечившихся от болезни. Всего смогли победить коронавирус и вернуться к прежней жизни 6994 человек. Продолжают лечение 1457 орловцев.

Инфографика yandex.ru

Инфографика yandex.ru

Вновь пополнилось и число летальных исходов. Оперштаб подтвердил смерть еще одного пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом, за все время пандемии на Орловщине скончалось 129 человек. У всех лабораторно подтвердился диагноз COVID-19.

Мы следим за ситуацией.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Орловской области 2020: последние новости

Рекомендуемые