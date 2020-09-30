Коронавирус в Орловской области, последние новости на 30 сентября: число смертей достигло 129

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 30 сентября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 30 сентября, федеральный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражениях коронавирусом в Орловской области. За минувшие сутки заболевание подтвердилось у еще 62 жителей региона. Общее число инфицированных за весь период пандемии, таким образом, достигло 8 тысяч 580 человек.

Инфографика yandex.ru

За последние сутки из больниц и с домашнего наблюдения сняты 86 пациентов, излечившихся от болезни. Всего смогли победить коронавирус и вернуться к прежней жизни 6994 человек. Продолжают лечение 1457 орловцев.

Инфографика yandex.ru

Вновь пополнилось и число летальных исходов. Оперштаб подтвердил смерть еще одного пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом, за все время пандемии на Орловщине скончалось 129 человек. У всех лабораторно подтвердился диагноз COVID-19.

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