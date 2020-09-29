Коронавирус в Орловской области, последние новости на 29 сентября: статистика смертности пополнилась

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 29 сентября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 29 сентября, федеральный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражениях коронавирусом в Орловской области. За минувшие сутки заболевание подтвердилось у еще 60 человек. Эта самый рекордный показатель за последние несколько недель. Общее число инфицированных за весь период пандемии составило уже 8 тысяч 518 жителей региона.

При этом число излечившихся от болезни за минувшие сутки также увеличилось. Орловская область оказалась на 13-ой строчке в федеральной статистике выздоровлений. Выписано из больниц 117 пациента. Всего смогли вернуться к прежней жизни 6908 человек. Продолжают

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лечение 1482 человека.

К сожалению, пополнилось и число летальных исходов. Оперштаб подтвердил смерть еще одного орловца с диагнозом коронавирусная инфекция. За время пандемии на Орловщине скончалось 128 человек, у всех лабораторно подтвердился диагноз COVID-19. Ранее глава региона Андрей Клычков пояснил, что эти реальный показатель и основывается на заключении соответствующих экспертиз.

Инфографика yandex.ru

По последним данным, в больнице Боткина и больнице Семашко на искусственной вентиляции легких находятся семь человек (трое мужчин и четыре женщины).

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